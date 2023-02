Allo SpazioEventi della Toletta la presentazione di "Futura, il fumetto della decrescita felice"

Giovedì 2 febbraio, alle ore 18 presso La Toletta - SpazioEventi, la presentazione di Futura, il fumetto della decrescita felice (Susil edizioni 2022). Il grande e controverso tema della decrescita "raccontato" per testo e immagini in una fresca "graphic novel". Ne parlano Marco Sacco, autore del libro e Paolo Cacciari, giornalista. Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Il libro

La crisi ecologica e sociale che stiamo attraversando diviene sempre più evidente e richiede grandi sforzi da un lato per convincerci ad abbandonare comodità acquisite e stili di vita insostenibili, dall'altro per immaginare una società basata su relazioni positive e non competitive tra le persone e verso la natura. Futura è un fumetto pensato per raccontare le proposte del Movimento per la Decrescita Felice: troveremo un mondo popolato da personaggi e situazioni in parte inventati ed in parte realmente esistenti: attivisti del Movimento per la Decrescita Felice, esperienze di associazionismo, buone pratiche del mondo produttivo.