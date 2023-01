L'influencer Paolo Stella presenta all'Ateneo Veneto il suo libro dedicato alla Generazione Z

La luna piena delle fragole è un caso letterario, un romanzo per ragazzi ispirato dai giovani della Generazione Z, che è insieme mito e fiaba e che narra la difficoltà di sentirsi diversi e il desiderio di scoprirsi: Paolo Stella racconta l’avventura di Nessuno, un ragazzo senza età e senza memoria, alla ricerca di risposte che possano riportarlo a casa attraversando il mare. Navigando da un’isola all’altra, come un novello Ulisse, Nessuno incontrerà ragazzi e ragazze pieni di sogni e desideri da realizzare, solitudini da riempire e mondi da tramandare.

L'autore presenterà il romanzo martedì 17 gennaio, alle ore 17.00, presso la Sala Lettura dell'Ateneo Veneto di Venezia, in conversazione con Toto Bergamo Rossi.

La luna piena delle fragole, che mescola uno straordinario racconto con le poetiche illustrazioni di Giuseppe Lo Schiavo, è stato scritto col prezioso contributo della psicologa e psicoterapeuta Anna Bonfanti, che ha accompagnato l’autore nell’ascolto delle storie di vita di un gruppo di ragazze ospiti di una casa-famiglia di Monza. I loro racconti e le loro riflessioni sono stati d’ispirazione per la stesura del romanzo e a loro il libro è dedicato.

Chi è Paolo Stella

Paolo Stella è un creativo poliedrico, amato dai lettori e seguito da un ampio pubblico sui social. Direttore creativo, esperto di strategie web, ha all’attivo due bestseller: Meet me alla boa (Mondadori) e Per caso (Feltrinelli). È tra gli influencer più seguiti in Italia del 2021.