Al Teatro a l’Avogaria la presentazione di “Libertà al pettirosso”, il romanzo d’esordio di Matilde Gallo

Sabato 1 aprile 2023, alle ore 17.00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia, si terrà la presentazione del libro di Matilde Gallo, “Libertà al pettirosso”, edito da Another Coffee Stories.

Nel romanzo la protagonista è una ragazza che non ricorda nulla del suo passato, odia il proprio presente e per la quale non sembra esserci futuro. Imprigionata in una struttura di cui non sa nulla, passa il tempo a sperare e a porsi domande. Un tatuaggio, una cicatrice e un numero di cinque cifre, ecco tutto quello che le rimane di sé e su cui può contare per affrontare la ripetitività soffocante delle giornate: non abbastanza. Per questo, quando una notte le viene proposto di scappare accetta, ma quella che era iniziata come una semplice fuga presto sfocia in una corsa che pare senza fine né meta.

Matilde Gallo nasce a Venezia il 7 novembre 2002. Ha concluso il liceo classico e ora frequenta il corso di Lettere Moderne presso l’università di Padova. Da quando era bambina ha una passione, trasmessale dalla nonna, per la letteratura. Ama allo stesso modo il teatro e il cinema e, in generale, si interessa di tutto ciò che riguarda l’esprimersi e l’esprimere. Per questo studia recitazione, dipinge, fotografa e suona la chitarra. Non le è ancora chiaro quale sarà la sua strada, nel frattempo, però, scrive. “Libertà al pettirosso” è il suo primo romanzo.