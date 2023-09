A Dolo la presentazione del libro "Dirigere la scuola" di Alfonso D'Ambrosio

Dopo gli appuntamenti estivi all'antica conca di Dolo torna "IDo_Love, incontri con l'autore": il primo appuntamento si terrà sabato 16 settembre, alle 18:00, presso la sala consiliare del palazzo Municipale.

Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico, esperto in temi di robotica educativa, Stem e formatore per dirigenti scolastici, presenterà il suo libro "Dirigere la scuola. Guida per dirigenti scolastici e insegnanti", una guida per applicare il 'fare scuola in un’ottica innovativa'. Il libro affronta molti ambiti di gestione e organizzazione della scuola che la rende luogo di costruzione di saperi e competenze e di ambienti di apprendimento significativo, in cui creare, anche e soprattutto, motivazione e benessere.

Il libro

Dedicato a dirigenti, figure di sistema, insegnanti, educatori e personale scolastico, senza però dimenticare le famiglie, che affidano con fiducia i loro figli al luogo di apprendimento formale per eccellenza, Dirigere la scuola è una guida per applicare il “fare scuola in un’ottica innovativa”. Una sfida necessaria in questa realtà educativa sempre in continuo e repentino cambiamento, soprattutto con la necessaria applicazione della didattica a distanza durante la pandemia da Covid-19. Come si è trasformata la scuola in seguito a tutto questo? Quali nuovi bisogni formativi sono emersi?

In questo libro, introdotto da un’intervista a Daniela Lucangeli che sollecita a trovare lo scopo dell’educare prima ancora di porre l’attenzione alla didattica, si affrontano molti ambiti di gestione e organizzazione della scuola che la rende luogo di costruzione di saperi e competenze e di ambienti di apprendimento significativo, in cui creare, anche e soprattutto, motivazione e benessere.

Vengono illustrate, in capitoli denominati da cinque verbi d’azione – comunicare, organizzare, creare, insegnare, sconfinare – pratiche gestionali, organizzative e didattiche che vanno dalla comunicazione efficace al Design Thinking, dall’organizzazione dinamica agli spazi di co-working, dalla scuola a indirizzo Stem all’utilizzo dei cloud, dalla promozione della creatività con la Tinkering al pensiero computazionale, dalla creazione della relazione educativa al Valorigramma e alla promozione del benessere organizzativo, dal curricolo in Eas alla valutazione formativa, dall’uso delle tecnologie per l’apprendimento, in un’ottica inclusiva, all’abitare l’inatteso.

Oltre ad approfondimenti teorici e metodologici, il volume è arricchito da numerose descrizioni di best practices introdotte nell’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino, diretto dal Prof. Alfonso D’Ambrosio e altre esperienze di dirigenti scolastici e insegnanti di alcune scuole italiane.