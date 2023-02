Presentazione del libro "Il cobra e il leone" di Mauro Ciancimino

Mercoledì 8 febbraio, alle 18:45, per la Winter Edition 2023 del Grand Central Literary Festival organizzato da Silvia Scagnetto presso il Grand Central di via Piave a Mestre, lo scrittore Mauro Ciancimino presenterà il suo libro "Il cobra e il leone", pubblicato da Mazzanti Libri nel 2019, nella collana Giallo e nero.

A dialogare con l’autore sarà Arduino Paniccia, docente di Studi Strategici ed Economia Internazionale presso l'Università di Trieste e presidente della Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia ASCE, oltre che opinionista televisivo su strategia militare e geopolitica.

L’autore, Mauro Ciancimino, nato a Venezia nel 1960, vive a Mestre e lavora nel campo della salvaguardia della laguna di Venezia e delle sue isole. Ha iniziato giovanissimo a scrivere racconti polizieschi, due dei quali sono stati pubblicati anni fa, nella “Piccola Antologia del giallo italiano”. Con “P.T.M.E.M 1987 Uccidete il Leone di San Marco” (2017), suo romanzo d’esordio, crea il personaggio di Marco di Mauro, comandante di Delta3, unità speciale antiterrorismo, che ritorna protagonista ne "Il cobra e il leone" per un inaspettato cold case.

Il libro tratta argomenti di sicuro interesse, sia storico che attuale, che si snodano nell'avvincente trama intessuta da Ciancimino; sullo sfondo campeggia la vicenda realmente accaduta della scomparsa della nave Hedia, nel marzo del 1962, con 19 italiani a bordo: il primo mistero geopolitico italiano del dopoguerra, a tutt’oggi un caso ancora aperto e irrisolto.

Il thriller si sviluppa attraverso tre momenti, tre episodi significativi e con un denominatore comune: la famiglia Cassim, legata alla misteriosa scomparsa della nave Hedia, al dirottamento – poi sfociato nel sangue – di un airbus francese avvenuto all’aeroporto di Algeri nel Natale del 94 e rivendicato dal Gruppo Islamico Armato e infine legata a quell’incontro fra due terroristi avvenuto nella piccola città cipriota di Limassol, il cui scopo rimane un mistero. Il Mossad israeliano, le forze speciali francesi e italiane nonché l’unità speciale antiterrorismo Delta3 guidata dal comandante Marco di Mauro si muovono per stanare i terroristi.



L’autore sarà disponibile per dediche e firmacopie, oltre che per soddisfare eventuali curiosità sulla sua produzione. L’editore Mazzanti sarà presente in sala per fornire ulteriori informazioni al pubblico. La presentazione verrà trasmessa in diretta all’interno del gruppo facebook Mestre Mia.

L'incontro sarà ad ingresso libero e il normale servizio di bar/ristorazione sarà garantito per tutti. Per una migliore organizzazione della serata è gradita la prenotazione allo 041 978278 o tramite Eventbrite rif. Nr. 479915138097