Presentazione del libro #Iosiamo

#IOSIAMO – storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia), libro fresco di stampa e scritto da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo (Edizioni San Paolo), sarà presentato giovedì 22 luglio a Mestre, per la prima presentazione in assoluto nel Veneto, dopo aver toccato Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il libro è il frutto di un lavoro che Di Masi (nome di punta del teatro civile in Italia) e Guolo (giornalista e autore) stanno portando avanti dal 2017 raccogliendo le testimonianze di volontari di tutta Italia e che è anche diventato uno spettacolo teatrale in scena dal 2018, rappresentato non solo nei migliori teatri d’Italia ma anche in situazioni di alto valore istituzionale (tra queste, al Senato della Repubblica e in occasione dell’inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

La presentazione del libro “in presenza e in sicurezza” si terrà giovedì 22 luglio al Parco Piraghetto, con inizio alle ore 21.00. La serata è organizzata in collaborazione con Viva Piraghetto e con l’associazione Diamo il meglio a Giovanni. La formula scelta per la presentazione è un omaggio ai volontari di Mestre e in particolare di coloro che sono collegati alla società sportiva Basket Mestre 1958 per quanto hanno fatto finora a beneficio della comunità.