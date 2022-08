Mr. Selfie presenta il libro Rickypedia in centro a Mestre

Dopo il successo della prima presentazione a Forte Marghera, il libro di Riccardo Scalise, alias Mr. Selfie, arriva nel centro di Mestre. Il secondo appuntamento con Rickypedia è in programma domenica 28 agosto (ore 18.30) a piazzale Candiani, in collaborazione con la libreria Mondadori Book Store. Il tutto a pochi giorni dalla partenza della Mostra del cinema, con i relativi allestimenti all'esterno dell'Img e il red carpet.

«Con l'occasione - spiega Scalise - porterò alcune mie foto da esporre e ci sarà un buffet aperto a tutti». Inoltre, una novità: «La mia amica Laura Riccato ha tradotto il libro - aggiunge - e l’anno prossimo avremo anche la versione in inglese». L'evento si svolgerà all'aperto e, in caso di pioggia, si sposterà all'interno dell'Img oppure al quarto piano del centro culturale Candiani.

Riccardo Scalise, 38 anni, si è specializzato in selfie assieme a vip, personalità dello spettacolo, della musica e della cultura. Una collezione impressionante: nel giro di trent'anni di carriera ha raccolto qualcosa come 7000 scatti. Foto assieme a nomi del calibro di Angelina Jolie, Johnny Depp, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Uma Thurman, fino a passare per il Dalai Lama, Chiara Ferragni e tantissimi altri.

È del 2022 la pubblicazione del suo libro, che raccoglie una parte importante della sua vita e della sua identità, una raccolta di foto e storie inedite nascoste dietro agli scatti. Il volume ha 266 pagine ed è intitolato Rickypedia - Si Selfie chi può!