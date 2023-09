Allo SpazioEventi della Toletta un incontro dedicato al professore Giuseppe Goisis

Ricomincia la programmazione culturale di SpazioEventi: mercoledì 27 settembre, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Potere", che contiene l'ultimo saggio scritto dal prof. Giuseppe Goisis, venuto a mancare ad aprile 2023, al quale l'evento è dedicato. Introduce il professor Stefano Maso, in dialogo con alcuni autori, tra i quali Ornella Doria, Alberto Madricardo, Laura Soave e Ruggero Zanin.

Il libro

I mutamenti sociali e culturali di questo tempo sono così profondi da mettere in discussione non solo le modalità tradizionali dell’esercizio del potere, ma – a causa della straordinaria fluidità da esso acquisita – anche la sua stessa idea. Il libro cerca di proporre alcuni strumenti concettuali che ci consentano di affrontare non proprio a mani nude una materia così incandescente.