Grand Central literary festival, presentazione del libro "Sabbia di mare" di Davide Frizziero

Mercoledì 14 giugno, alle ore 18:45, nell’ambito del Grand Central Literary Festival che si svolge a Mestre presso il bistrot Grand Central, lo scrittore mestrino Davide Frizziero presenterà il suo libro “Sabbia di mare” (ed. Kimerik, 2019) dialogando con Gianluca Mancuso. All’evento parteciperanno inoltre i musicisti del gruppo Fragile Strings, già ospiti del Festival nell’edizione precedente.

La Summer Edition 2023 con Davide Frizziero è al giro di boa di questa prima parte di incontri curati come sempre dall’organizzatrice Silvia Scagnetto e realizzati grazie alla collaborazione delle associazioni Judokwai e Mestre Mia.



"Sabbia di mare" è un romanzo intimo e delicato, si direbbe addirittura fuori mercato, data la frenesia dei tempi che viviamo, con le sue millequattrocento pagine suddivise in due volumi, per renderlo più maneggevole al lettore; ma è anche vincitore di innumerevoli premi, riconoscimenti e menzioni speciali che testimoniano che la mole del libro non spaventa affatto bensì incuriosisce ed attira il lettore.

Ma come nasce Sabbia di mare? L'autore si trovava di fronte all’esigenza di voler scrivere un romanzo d’amore, ma anche un romanzo di formazione: così, ha optato per la scrittura di un’opera che com-prendesse entrambe le tematiche: di formazione, perchè è un viaggio nella conoscenza di sé, nella sco-perta del proprio esistere, nel passare dall’azzardo della vita alla sua razionalizzazione; d’amore, perchè qui l'autore rivela la sua parte più sensibile, raccontandoci una storia che corre parallela fra la matura-zione del protagonista e lo sviluppo di una storia d'amore.



Formazione e amore non sono però gli unici temi del libro. Sabbia di Mare è anche un romanzo dove Frizziero ha voluto affermare la concretezza di valori come la famiglia, l’amicizia, l’onestà in un mondo che corre e tutto cambia e dove non si è più padroni del proprio tempo. Camillo – il protagonista – non è un emarginato: è presente a tutto, ma è una persona che crede ancora ad un tempo per fermarsi a pensare, a guardare un cielo, ad aspettare una stella cadente o a emozionarsi con una canzone.



Dopo la fantasy, i racconti brevi e il romanzo storico, ecco che affondiamo le mani nelle coraggiose mil-lequattrocento pagine di un romanzo d'amore che ci farà sognare ad occhi aperti. E durante la presen-tazione di mercoledì a sognare ci aiuteranno i Fragile Strings, trasportandoci in atmosfere musicali con-cordate e pensate ad hoc per dare all’opera il risalto che merita.



Diamo infine comunicazione dello switch last-minute tra due autori partecipanti: la scrittrice Arianna Dagnino, che avremmo dovuto incontrare mercoledì 21, sarà purtroppo impossibilitata a presenziare per motivi professionali che la tengono in Canada, dove appunto vive e lavora. Al suo posto Valter Esposito, giornalista sportivo, scrittore, poeta, presenterà il suo ultimo libro “Il capolinea” dialogando con Francesca Brandes.



Gallery





Appuntamento a mercoledì 14 giugno, alle 18:45, al Grand Central di piazzetta Olivotti a Mestre; consi-gliata la prenotazione allo 041-978278, ingresso libero. L’evento si terrà anche in caso di maltempo, all’interno del bistrot.