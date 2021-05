Presentazione libro "Vaia. Viaggio consapevole dentro un disastro"

SE GLI ALBERI POTESSERO PARLARE

Ottobre 2018, Italia del Nord-Est. In poche ore una terribile tempesta di vento e acqua rovescia le foreste scagliando a terra milioni di alberi. I pali dell’elettricità sono sradicati. Vaia lascia un paesaggio buio e talmente desolato da far pensare quasi alle scene di una guerra che proprio in quei luoghi aveva portato tanta distruzione.

L’uomo è ora chiamato a considerare la sua parte di responsabilità. Un libro che dà voce agli alberi caduti, come in una Spoon River dei nostri boschi.



Con l’autore saranno presenti Denis Curti, critico fotografico e Angelo Miotto, giornalista e autore dei testi del libro.

