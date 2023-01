Luca Zaia presenta il suo libro "I pessimisti non fanno fortuna" al Novotel di Mestre

Mercoledì 1 febbraio, alle ore 18.30 al Novotel di Mestre, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in dialogo con il direttore di Tg Veneto News Danilo Guerretta, presenterà il suo nuovo libro I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta edito da Marsilio e da poco uscito nelle librerie. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre in collaborazione con la Libreria UBIK di Mestre.

Luca Zaia, sullo sfondo dei suoi ricordi di bambino e poi ragazzo nella campagna veneta, parla del tempo difficile in cui viviamo, dominato, come lui dice, da due “cigni neri”, la pandemia e la guerra che sta alle nostre porte. Un itinerario dal paese che siamo stati verso il paese che vogliamo diventare. Il confronto di idee come antidoto alla paura e scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare dai giovani, “maestri di futuro”.

Per informazioni e adesioni: 041 2386703 o info@cgiamestre.com.