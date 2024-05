Al via Mestre Book Fest 2024: Roby Facchinetti, Javier Castillo e Mauro Corona tra gli ospiti | VIDEO

Dopo il successo della prima edizione ritorna in città Mestre Book Fest e si terrà ancora nel mese di giugno, da martedì 4 a domenica 16 giugno: una festa del libro pronta a bissare i numeri dell’anno scorso e a migliorarsi ospitando le più importanti firme del panorama letterario italiano e, da quest’anno, internazionale. Cuore della manifestazione saranno anche quest’anno Piazza Ferretto e il Chiostro del Museo M9, affiancati dal Centro Culturale Candiani, la Biblioteca Vez e i tanti esercizi commerciali del centro che hanno abbracciato l’iniziativa.

L’inaugurazione si terrà martedì 4 giugno alle 18 in Piazza Ferretto alla presenza delle autorità e degli organizzatori: il primo ospite in rassegna è il musicista e cantante Roby Facchinetti. La chiusura, invece, sarà domenica 16 giugno alle 21, sempre in Piazza Ferretto, con lo scrittore e alpinista Mauro Corona.

Le novità

La seconda edizione riproporrà un format già sperimentato e consolidato nel 2023: gli eventi saranno distribuiti principalmente su due fasce orarie, la preserale delle ore 18, sorseggiando un aperitivo letterario, e quella serale delle ore 21. Nel fine settimana si ci saranno, inoltre, i pranzi in compagnia degli scrittori alle 12.30, direttamente nei ristoranti e locali del centro: una formula particolarmente apprezzata perché durante la prima edizione sono stati gli stessi autori/chef a presentare i piatti, a descrivere l’uso degli ingredienti e la preparazione, spesso a servire al tavolo, in un clima conviviale e sereno. A questo si aggiungerà la sezione “Narrazioni” curata dal professor Stefano Zecchi: quattro appuntamenti, di cui tre alle ore 17.00 al Centro Culturale Candiani, in cui gli autori discuteranno di scienza e tecnologia, storia e filosofia e di sport.

Nel palinsesto anche quattro autori internazionali: Cédric Sapin-Defour, Eshkol Nevo, Aslak Nore e Javier Castillo. Prevista anche un’intera giornata per rendere omaggio all’esploratore veneziano Marco Polo nel 700esimo anniversario della sua morte, lunedì 10 giugno. Il giorno seguente, martedì 11, sarà dedicato agli autori locali.

I contest

Fra i propositi di Mestre Book Fest vi è l’attivo coinvolgimento dell’intera cittadinanza: per i commercianti del Comune di Venezia, infatti, verrà indetto un contest per abbellire le proprie vetrine, con l’invito di catturare l’attenzione di passanti e clienti attraverso libri, colori, tessuti e lasciando, quindi, spazio alla fantasia. In alternativa sarà possibile creare un prodotto specifico a tema MBF: un nuovo gusto di gelato, una pizza, un cocktail, una torta, ecc. In palio due buoni spesa per viaggiare in una capitale europea utilizzabili presso un’agenzia di viaggio convenzionata.

In più gli organizzatori proporranno un secondo contest rivolto ai lettori e ai tanti affezionati follower: per partecipare basterà raccontare la propria esperienza al festival su Instagram con un reel, ricordandosi di aggiungere il profilo MBF come collaboratore (il nostro canale ufficiale è @mestrebookfest) e gli hashtag della manifestazione (#mestrebookfest e #mbf24). I quattro contenuti ritenuti più interessanti e accattivanti vinceranno un buono spendibile alla Libreria Ubik di Mestre.

L'anteprima con Don Winslow

Una grande, attesissima anteprima sarà dopodomani, sabato 11 maggio alle ore 16.30, con Don Winslow al Centro Culturale Candiani. Dopo dieci anni di assenza dalle scene italiane ritorna nel nostro paese, in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo, Città in rovine (HarperCollins), il maestro del crime: un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del genere in quanto lo scrittore americano ha annunciato che sarà l’ultimo romanzo della sua carriera, l’epica conclusione dell’appassionante trilogia dedicata a Danny Ryan. L’autore, al termine dell’incontro, si intratterrà con i lettori per il firmacopie. L’evento è già sold-out.

«Dopo la “scommessa” della prima edizione, ora siamo orgogliosi di presentare la seconda – ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro –, con una proiezione anche in ambito metropolitano. Un evento per valorizzare il recupero di nuovi spazi e l’aumento di nuove funzioni nel centro di Mestre».

«La prima edizione è andata benissimo – ha spiegato il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto –. Ci preme ora puntare su qualità e continuità, per consolidare un evento che vuole diventare un appuntamento fisso di Mestre. Un festival che anche quest’anno intende essere per la città, nella città, con la città, e non solo per via della sua gratuità: saranno due settimane di eventi capaci di animare e rivitalizzare Mestre e il suo tessuto economico-produttivo, portando un indotto importante per le attività commerciali. Questo vuol dire, in concreto, fare promozione e rigenerazione urbana».

Alessandro Tridello, direttore artistico di Mestre Book Fest e presidente di ALI – Associazione Librai Italiani – Confcommercio Venezia Rovigo, ha concluso: «Sono orgoglioso di essere stato chiamato a guidare questa manifestazione per il secondo anno di fila. L’evento, come sottolineato più volte, nasce allo scopo di portare le persone a popolare la città. Per questo sono stati scelti con cura autori facilmente riconoscibili ma di grande qualità e libri pubblicati nelle ultime settimane, ossia novità editoriali».

Mestre Book Fest è un evento promosso e organizzato da Confcommercio Mestre e Comune di Venezia, in collaborazione con Camera di Commercio di Venezia e Fondazione di Venezia e il supporto tecnico di VeLa S.p.A. e Libreria Ubik di Mestre