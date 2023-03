Allo SpazioEventi della Toletta la presentazione di "Profession: Venice", il nuovo libro di Ewa Gorniak Morgan

Sabato 4 marzo, alle ore 11 presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta, la presentazione di Profession: Venice (La Toletta - edizioni, 2023). Il nuovo libro di Ewa Gorniak Morgan è un tributo alla città lagunare e una riflessione su essa. Ne parla con l'autrice Giovanni Pelizzato, libraio ed editore.

Profession: Venice è un libro in lingua inglese centrato sull’immagine di Venezia come totem e unisce l’esperienza personale di aver scelto il capoluogo veneto come casa, guardandolo come luogo del cuore per eccellenza. È un intreccio di racconti, riflessioni, brevi saggi, una storia d’amore e poesie che si possono leggere sia dall’inizio che dalla fine. Una parabola dell’amore e della ricerca perpetua della bellezza. Il libro propone Venezia come città del futuro, a misura d’uomo, in quanto testimone e icona della sfera del fantastico da cui scaturiscono le forze creatrici in grado di cambiare la vita di ognuno e della società. Il volume è dedicato a Robert Morgan, pittore vedutista, statunitense trapiantato a Venezia da mezzo secolo e da vent’anni marito della scrittrice.