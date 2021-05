Il Traghettatore, Annalisa Menin presenta il suo nuovo romanzo a Mestre

Annalisa Menin, scrittrice e imprenditrice, dopo la sua opera prima "Il mio ultimo anno a New York", presenterà il suo nuovo romanzo "Il Traghettatore" all'ex convento Santa Maria delle Grazie di via Poerio a Mestre. L'appuntamento, in collaborazione con l'associazione culturale "Nicola Saba", è per venerdì 28 maggio alle 16.30. L'autrice dialogherà con Maria Chiara Rossi.

Il romanzo

Il Traghettatore, attraverso la voce di Anna, protagonista e alterego letterario di Annalisa, racconta una storia di rinascita, romantica e inaspettata. Una storia vera, ricca di sentimenti positivi, raccontata con un tono leggero e frizzante: un grido solare e sincero di insopprimibile fiducia nella vita, fonte certa di ispirazione per tutti coloro che, come Annalisa, almeno una volta nella vita hanno provato cosa vuol dire perdere tutto, tranne la speranza di ricominciare.

