Allo SpazioEventi la presentazione di "Venezia. Ora non più", un libro fotografico dedicato alla città lagunare

Prosegue la programmazione culturale della Toletta - SpazioEventi: mercoledì 29 novembre, alle ore 18.00, il fotografo veneziano Tito Mion presenta il suo libro "Venezia. Ora non più", edito da Il prato. Si tratta di un testo dedicato alla città lagunare, di cui ne parleranno Giorgio e Maurizio Crovato con la figlia dell'autore, nonché curatrice del libro, Michela Mion. Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il libro

"Venezia. Ora non più" è lo sguardo innamorato di un veneziano rivolto alla sua città, un tuffo in un passato che, seppur prossimo, già non c'è più. Le fotografie raccolte nel libro ci raccontano di una Venezia ancora lontana dall'orgia turistica in cui oggi è intrappolata, fatta di piccoli negozi di vicinato, ricca di tante attività artigianali, a misura d'uomo. In poche parole: un'isola felice dove vivere.

Sfogliando questo libro fotografico si percepisce tutto l'amore dell'autore verso questa città unica al mondo, amore e rimpianto, nella consapevolezza di aver immortalato un mondo ormai scomparso. Questo libro è un regalo ai posteri, a quelle generazioni future che non hanno potuto conoscere la realtà di Venezia prima della sua massificazione e prima di perdere definitivamente il suo tessuto sociale.