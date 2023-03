Tutto pronto per la Venice Night Trail: sabato notte si corre la settima edizione

Già sold out, con 5mila pettorali assegnati, la 7ma edizione della “Venice Night Trail”, organizzata da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia (e inserita nel cartellone di appuntamenti de “Le Città in Festa”), dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e il contributo di numerosi sponsor. La corsa, che si svolge a Venezia in notturna sabato 1 aprile, è stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il vicesindaco di Venezia e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, il presidente della Venicemarathon, Piero Rosa Salva.

La corsa di notte a lume di torcia nel centro storico di Venezia, lunga 16 chilometri e con i suoi 51 ponti, ha infatti chiuso con largo anticipo le iscrizioni raggiungendo i 5mila iscritti provenienti da 32 nazioni: «Si tratta di una corsa e un percorso davvero molto affascinanti – ha esordito il vicesindaco Tomaello – perché raramente si ha la possibilità di correre di notte e soprattutto in una città come la nostra. Raccomandiamo agli atleti di indossare le torce frontali, ma non mancheranno i volontari e gli addetti alla sicurezza. Il nostro ringraziamento come Amministrazione comunale va infatti alla perfetta macchina organizzativa di Venicemarathon che, ancora una volta, ha saputo realizzare una manifestazione sportiva rispettosa della città e in sintonia con essa».

La partenza è prevista alle ore 21 dalla Marittima del Porto di Venezia, più precisamente dal Terminal Crociere 123 e Testata Marmi, dove sorgerà il Cmp Village con tutti i servizi pre e post gara e dove gli atleti potranno lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo. Il percorso si addentrerà nelle zone più tipiche della città: dalla zona portuale si arriverà in Piazzale Roma attraverso il ponticello che si trova sotto il People Mover. Da qui il percorso continuerà verso il Ponte di Calatrava e si addentrerà in città arrivando alla Biennale, per poi risalire fino a Piazza San Marco. La corsa proseguirà verso il Teatro La Fenice per poi attraversare il Canal Grande sul ponte dell’Accademia e giungere a Punta della Dogana. Si percorreranno poi le Zattere fino a San Basilio, per poi attraversare l’area portuale e imboccare il rettilineo finale e raggiungere la finish line posta alla fine del Terminal 123.

Pur essendo segnalato e presidiato, il percorso non sarà chiuso al traffico pedonale, pertanto gli atleti dovranno fare attenzione e rispettare il codice della strada. Oltre 300 volontari saranno dislocati lungo il tragitto e riconoscibili grazie a palette a led, gilet fluorescenti e palloncini luminosi. “Si tratta di una corsa perfettamente integrata con Venezia – ha aggiunto l’assessore Mar – e che si dimostra come una ulteriore prova di collaborazione tra istituzioni cittadine. Ancora una volta è stato organizzato un appuntamento di qualità e amato tanto dagli sportivi quanto dai cittadini e come Assessorato che si occupa della promozione degli eventi sul territorio non possiamo che essere orgogliosi di questo momento di festa”.

Il Village, per l’accoglienza degli atleti ma aperto a tutti, sarà allestito in Marittima da venerdì 31 marzo, dalle ore 15 alle 20, sabato 1 aprile invece aprirà i battenti alle ore 9. La partenza della gara è prevista alle 21 e le premiazioni dei primi tre uomini e prime tre donne alle 22.30. Tutte le informazioni si possono consultare sul sito dedicato.