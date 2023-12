Natale a Bibione: dodici scuole danno vita alla nuova edizione del presepe di sagome al faro

Dall’8 dicembre al 7 gennaio, percorrendo la ciclopedonale di Bibione fino al faro di Punta Tagliamento si potrà ammirare l’ormai tradizionale "Presepe di Sagome", giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno con una novità: la realizzazione del presepe, ideato dall’Associazione NEXT, ha visto protagonisti – oltre agli alunni di San Michele al Tagliamento – anche i bambini di Portogruaro, estendendosi a un totale di ben dodici classi coinvolte nell’ideazione e creazione delle installazioni.

Le otto scuole del territorio sanmichelino e le quattro scuole del portogruarese, che hanno accolto con entusiasmo la richiesta di partecipazione, nelle scorse settimane hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, dipingendo e decorando le sagome che animeranno il lungomare di Bibione: ci si potrà imbattere nei piccoli animali da fattoria del più classico dei presepi, tra pecorelle, oche e capre, ma anche in figure evocative come il pastore con il cane, gli immancabili bue e asinello che fanno da contorno alla natività situata sulla sabbia esterna all'entrata del faro. Come di consueto, il cartello con il QrCode sarà presente per chiunque voglia visualizzare il video di auguri dell'Associazione NEXT: basterà inquadrarlo con la fotocamera del proprio smartphone per dargli il via.