A Jesolo il presepe di ghiaccio più grande d'Italia

Jesolo è magica in ogni stagione e quest'anno per il periodo natalizio si trasforma in una città di ghiaccio incantata, pronta ad accogliere grandi e bambini per stupirli con mille meraviglie. Da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 il centro storico di Jesolo Paese ospiterà il Presepe di ghiaccio più grande d'Italia.

Un’esposizione unica composta da una quindicina di statue a grandezza naturale, plasmate da circa 10 tonnellate di ghiaccio dalle abili mani degli scultori dell’accademia Italiana Ghiaccio Artistico. La Natività, i magi, i pastori e tutti gli altri personaggi trovano spazio in una teca refrigerata di 65 mq, con un fronte lineare di 14 m, mantenuta ad una temperatura interna di -12°. A questa gelida temperatura ha lavorato il team di scultori guidato da Francesco Falasconi, maestro intagliatore che ha al suo attivo numerosissimi riconoscimenti e che ha formato una squadra di artigiani che si sono "esibiti" in diversi luoghi d’Italia. Tra gli artisti Francesco Carrer e Matteo Renato.

Il trio è riuscito con maestria a rappresentare la natività, elemento centrale del complesso, rendendola spettacolare grazie al ghiaccio, trasformato dagli artisti in una materia fascinosa e magica che imprime su di sé il lavoro degli scultori, ne raccoglie l’idea, cattura la luce rifrangendola in mille gradazioni di colore. Il tutto nel contesto di una suggestiva atmosfera di luci, un allestimento di luci sospese e istallazioni a terra che daranno vita ad un “paese di luci”. L'inaugurazione di questo mondo incantevole è in programma per sabato 4 dicembre alle16 in piazza I Maggio.