Tornano a Jesolo i monumentali presepi di sabbia per il Natale 2021

Jesolo Sand Nativity torna più grande e più bello. Dopo l’anno di stop imposto dalle misure di prevenzione della pandemia, il presepe di sabbia nato vent’anni fa grazie a un’intuizione tutta jesolana promossa negli anni dal Comune di Jesolo, con la collaborazione delle società partecipate Jesolo Turismo e Jesolo Patrimonio, si prepara a stupire i visitatori. Lo farà nella nuova location di piazza Trieste, sede individuata dall’amministrazione per consentire alla manifestazione di accogliere nel modo adeguato un numero di visitatori sempre crescente, in un contesto di piena serenità e sicurezza.

Qui, il presepe di sabbia di Jesolo, si presenterà con un allestimento grandioso e una mostra ricca, fatta di sculture monumentali e scorci prospettici con scenografie dipinte e ulivi, che accompagneranno i visitatori in un percorso emozionale e spirituale unico nel suo genere. Con oltre 1 milione di visitatori registrati dal 2002, Jesolo Sand Nativity si conferma come uno dei più importanti appuntamenti della stagione invernale.

Jesolo Sand Nativity 2021

Il tema scelto per l’edizione 2021 è “La sabbia dei Miracoli”, che racconterà i miracoli di Gesù come invito a riflettere sul significato della salvezza. La chiesa del Redentore e la basilica dedicata alla Madonna della Salute a Venezia sono solo due esempi che testimoniano il legame profondo tra la fede e la speranza di salvezza e guarigione. A Roma, Papa Francesco si è recato nella chiesa di San Marcello al Corso dov’era custodito un crocifisso che nel 1521 era stato portato per le strade della città durante la peste. E secondo le cronache dell’epoca, l’epidemia cessò quando il crocifisso arrivò in piazza San Pietro. Per questo il Santo Padre ha portato il manufatto sacro in basilica, esponendolo durante la preghiera per la fine della pandemia.

Da martedì 2 novembre, il team di 14 artisti internazionali ha iniziato i lavori di modellamento della sabbia per far emergere 12 sculture dedicate ai miracoli di Gesù e alla natività. Il direttore artistico Richard Varano (Stati Uniti) coordinerà il gruppo composto da Hanneke Supply (Belgio), Helena Bangert (Olanda), David Ducharme (Canada), Baldrick Richard Buckle (Olanda), Pedro Mira (Portogallo), Michela Ciappini (Italia), Marielle Heessels (Olanda), Peter Busch-Jensen (Danimarca), Enguerrand David (Belgio), Jakub Zimacek “Kuba Libre” (Rep. Ceca), Radek Zivny (Rep. Ceca), Charlotte Koster (Olanda), Ilya Filimontsev (Russia), Susanne Ruseler (Olanda). La loro attività proseguirà fino al 17 novembre, modellando i circa 700 metri cubi di sabbia portati nelle scorse settimane all’interno della tensostruttura dell’area espositiva di 750 metri quadrati.

Oltre ad esprimere alla bellezza e cultura, Sand Nativity terrà fede all’impegno solidale che dal 2004 accompagna l’evento del Natale jesolano. Le offerte raccolte nel corso dei due mesi dell’esposizione sosterranno importanti progetti benefici in Italia e nel mondo. Fino ad oggi la generosità dei visitatori ha permesso di contribuire alla realizzazione di progetti umanitari in tutto il mondo con oltre 700 mila euro.

Orari di apertura

L’inaugurazione di Jesolo Sand Nativity si svolgerà mercoledì 8 dicembre alle ore 16. La mostra sarà aperta dal 9 dicembre al 6 febbraio 2022 con i seguenti orari: