Pretty Woman al Fondaco dei Tedeschi: si potrà guardare il film "annusando" i profumi delle scene

Martedì 21 marzo alle ore 18.00 al Fondaco dei Tedeschi – Spazio Eventi al quarto piano – in occasione della Giornata del profumo 2023 verrà proiettato il film Pretty Woman in versione Odorama, Ingresso su prenotazione alla mail fondaco.culture@dfs.com.



Su iniziativa dell’Accademia del Profumo il 21 marzo, primo giorno di primavera, è dedicato alla celebrazione del profumo, alle persone che ogni giorno compiono il gesto di profumarsi – affidando quasi inconsapevolmente al profumo la prima espressione di sé. La Giornata del Profumo è un invito a fare del profumo un’esperienza consapevole e coinvolgente, a immergersi nel mondo delle fragranze e a lasciarsi conquistare dall’infinito universo degli accordi olfattivi. C’è cultura e sapere dietro ogni profumo, ma la vera magia sono le emozioni, i sogni e i ricordi che ogni fragranza sa suscitare.



Per questa giornata il Fondaco presenta l’intramontabile commedia sentimentale del 1990 Pretty Woman di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts in versione odorama: 25 scene del film sono state «tradotte» in altrettante sensazioni olfattive per accompagnare la visione della pellicola, il cui successo sembra essere eterno.



La visione in Odorama, un format ideato da Accademia del Profumo (l’iniziativa di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche - in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna) prevede l’utilizzo di uno speciale kit olfattivo realizzato grazie a Moellhausen, azienda italiana che produce e distribuisce in tutto il mondo materie prime e specialità chimiche per l’industria del profumo. La partecipazione per i minorenni è subordinata alla presenza di un genitore.