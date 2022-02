Per Carnevale i prezzi in platea alla Fenice sono a prezzo ridotto

In occasione del Carnevale di Venezia, la Fondazione Teatro La Fenice ha il piacere di proporre ai residenti dei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia una tariffa speciale per assistere alla prima rappresentazione assoluta de “Le baruffe” tratta da Le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni e al concerto sinfonico diretto dal Maestro Lanzillotta con musiche per il Carnevale.

Le tre repliche de “Le Baruffe” a prezzo agevolato di 25 euro con posto in platea sono quelle di marteì 22 e giovedì 24 febbraio e quella di mercoledì 2 marzo, tutte con inizio alle ore 19. Per quanto riguarda, invece, il concerto sinfonico le due date per i cittadini metropolitani sono domenica 27 febbraio e mercoledì 1 marzo anche in questo entrambi gli spettacoli sono in programma alle 19.

«La Fenice apre le sue porte ai residenti della Città metropolitana perché è un patrimonio di tutti coloro che vivono in questo territorio - commenta il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro - La ripartenza degli spettacoli in presenza a Carnevale è un momento importante. Oggi inizia l’edizione 2022 che abbiamo fortemente voluto in presenza e in sicurezza. Per tutti i cittadini residenti nei comuni della Città metropolitana, dunque, l’offerta della Fondazione Teatro La Fenice di proporre una bigliettazione a prezzo ridotto rappresenta un’occasione non solo per venire a Venezia e vivere il Carnevale, ma soprattutto di assistere ad uno spettacolo di grandissima qualità».

La vendita dei biglietti a tariffa agevolata per i residenti nella Città metropolitana si aprirà alle 10 di giovedì 17 febbraio nella biglietteria del Teatro La Fenice in campo San Fantin a Venezia e nella biglietteria Venezia Unica di Piazzale Cialdini a Mestre. L’acquisto a prezzo agevolato potrà essere rilasciata su esibizione di un documento comprovante la residenza, fino ad un massimo di 2 biglietti a persona. L’offerta è valida per un numero limitato di posti, fino ad esaurimento della disponibilità.