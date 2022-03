Primavera in festa a Jesolo: sarà un weekend di mercatini, musica e street food

Il centro storico di Jesolo torna a colorarsi con “Primavera in festa”. Dopo un anno di stop obbligato dovuto alla pandemia, la manifestazione di inizio stagione tornerà ad animare il cuore pulsante della città nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile 2022. Saranno due giorni dedicati alla musica, all’artigianato, al divertimento e allo street food. Uno splendido mercatino dell’artigianato e della creatività, affiancato da una serie di stand dedicati all’enogastronomia, curati da Cento Passioni e Veneto a Tavola, riempiranno piazza 1° Maggio, via Cesare Battisti, piazzetta Fanti del Mare e via Nazario Sauro.

In piazza 1° Maggio, circondata da bellissimi fiori colorati, si potrà in particolare ammirare l’arte dell’intagliatore di frutta e verdura. Sabato, in via Nazario Sauro, saranno protagoniste le auto storiche in un’esposizione curata dallo Jesolo Historical Car Club. Domenica, invece, spazio all’arte dei Madonnari che con i loro gessetti e pigmenti colorati trasformeranno la strada in una mostra a cielo aperto. Piazza della Repubblica e piazzetta Fanti del Mare saranno dedicate allo street food, offrendo la possibilità di assaggiare cibi e bevande di ottima qualità, curati dai locali del centro.

In piazza Kennedy, come ormai da tradizione, grande divertimento per i più piccoli con le giostre. L’area del parco del Comune accoglierà poi uno spazio espositivo con una piccola zona gioco per bambini a cura dell’Associazione degli Amici di Via Colombo e dai ragazzi del Gruppo Scout Jesolo 1.

Negli stessi spazi, sia sabato che domenica, si potrà assistere a un’esibizione di dressage con i cavalli di Animo Equestre. L’Associazione La Rana che ride insegnerà ai bambini come giocare e “parlare” con i cani, per avere un rapporto sereno e di fiducia gli uni verso gli altri. Ogni bambino potrà portare il proprio amico a 4 zampe e partecipare a una sfilata in cui una giuria composta dai piccoli premierà la coppia più simpatica e affiatata. Lungo il Sile, inoltre, l’Associazione Remiera Jesolo darà la possibilità di provare a navigare il fiume con le proprie imbarcazioni: i più coraggiosi potranno anche provare l’ebbrezza del kayak. Il gruppo Donne 2000 Forza Rosa effettueranno infine delle dimostrazioni pratiche con canoa polinesiana per la riabilitazione psico-fisica.