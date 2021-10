Teatro Momo sempre più inclusivo. Al via due giorni di attività anche per bambini con difficoltà uditive

È l'inclusività uno dei temi portati avanti dal Teatro Momo di Mestre che organizza due giornate di laboratori e spettacoli per bambini sia con difficoltà uditive che udenti dai sei anni in su. Il 12 novembre, dalle 17.00 alle 19.00, il palcoscenico del teatro mestrimo ospiterà i piccoli appassionati di quest'arte e le loro famiglie offrendo un percorso culturale dove l'immaginazione, le emozioni e la relazione con chi è diverso diventeranno temi di gioco e riflessione partendo dall'oggetto del filo e dai suoi significati simbolici di legame, relazione, distanza, trama e gioco. Il giorno successivo, invece, sempre alle 17.00, seguirà uno spettacolo a cura di Filis a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il laboratorio è destinato a un massimo di venti partecipanti e sarà condotto da Susi Danesin, formatrice teatrale e Isabella Moro, danza educatrice con la partecipazione di Diana Anselmi, artista e attivista con disabilità, consulente sulla cultura sorda. Tra mimo, danza e teatro questo laboratorio teatrale permetterà a tutti i bambini di giocare trovando una nuova forma di comunicazione artistica in grado di oltrepassare le barriere e creare un ponte immaginario tra mondo dei sordi e quelli dei non udenti.

L'iniziativa è parte del programma didattico e artistico del progetto FiLis dell’associazione culturale Zebra cofinanziato dall’Unione Europea, all’interno del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” e in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia. Fanno parte del progetto Marco Gnaccolini come dramaturg, Diego Dalla Via e Elisabetta Granara come consulenza registica.

Le iscrizioni al laboratorio sono aperte al numero 3484940191.

Le prenotazioni per lo spettacolo saranno aperte a partire dal 7 di novembre alle ore 9.00 sul sito dedicato.

