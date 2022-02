Il Carnevale a M9: teatro, incontri e attività per ragazzi

Il Carnevale della cultura di "Remember the Future” è anche all'M9 di Mestre, che organizza una rassegna con vari incontri, da mercoledì 23 a domenica 27 febbraio, nell'auditorium Cesare De Michelis: un ricco palinsesto di spettacoli, momenti di approfondimento storico e attività per ragazzi e bambini.

Il programma

Mercoledì 23 febbraio, ore 18.30

La Donna del Fuoco. Marietta Barovier pioniera delle perle veneziane

Lo spettacolo è incentrato su Marietta Barovier – interpretata dall’attrice Chiarastella Serravalle –, la prima donna imprenditrice del Rinascimento veneziano del XV secolo che, grazie alle sue originali perle di vetro, riuscì ad ottenere dalla Serenissima l’autorizzazione ad aprire a suo nome una fornace e a esserne la titolare, cosa decisamente anomala e all’avanguardia per la sua epoca. Lo spettacolo è il risultato di un percorso di ricerca storica e antropologica che ha coinvolto studiosi ed esperti del settore, collezionisti e maestri vetrai, ed è prodotta da Arte-Mide in collaborazione con il Comitato dell’Arte delle Perle di Vetro, promotore dell’inserimento dell’Arte delle perle di vetro nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale Unesco. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: https://www.emma4culture.com/m9/eventi/5276/0

--

Giovedì 24 febbraio, ore 18.00

Canti di vita in tempi di peste. I Carnevali a Venezia

Un incontro di approfondimento storico per riflettere sui Carnevali di Venezia in età moderna, con un focus sull’attività di Maurizio Scaparro, direttore della Biennale Teatro dal 1979 al 1982 e dal 2006 al 2009. Mutuando il titolo dal progetto teatrale ideato dallo stesso Scaparro nel 2005, l'incontro vuole essere un’occasione per rileggere le stagioni del Maestro, in omaggio ai suoi prossimi novant’anni, con alcuni dei collaboratori e protagonisti di quelle edizioni. Scaparro portò il teatro in piazza e nei campi e il largo pubblico nei teatri, rivisitando un’antica tradizione e combinando linguaggi alti e popolari, ricerca e gioco, feste, convegni e teatro d’avanguardia. A presentare le esperienze di quegli anni saranno Roberto Bianchin, giornalista e scrittore, Maria Ida Biggi, direttore dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini e docente di Ca’ Foscari, il Maestro Gianni De Luigi, Luca Colferai, Prior Grando de I Antichi, Mattia Berto, regista e fondatore del Teatro di Cittadinanza. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: https://www.emma4culture.com/m9/eventi/5298/

--

Venerdì 25 febbraio, ore 17

L’Atlante della città di Antonio Panzuto

Lo spettacolo per ragazzi di Antonio Panzuto L’Atlante della Città, liberamente ispirato a Le Città Invisibili di Italo Calvino, vede protagonista uno stralunato Marco Polo che parla in rima, alle prese con una macchina scenica che si apre e si trasforma sotto gli occhi degli spettatori diventando aereo a elica, bicicletta, lanterna magica, nascondiglio di storie, personaggi, disegni. Lo spettacolo è consigliato per famiglie con bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: https://www.emma4culture.com/m9/eventi/5271/0

--

Sabato 26 febbraio, ore 11.30

Un Carnevale lungo 1600 anni di Alberto Toso Fei

Alberto Toso Fei porta a M9 una conferenza-spettacolo dedicata al più antico Carnevale al mondo, alla sua città e alla sua storia lunga 1600 anni. Veneziano dal 1351, Alberto Toso Fei discende da una antica famiglia di vetrai di Murano ed è un giornalista, scrittore e saggista tradotto in più lingue. I suoi libri sulla storia segreta e leggendaria di Venezia, nati dal recupero della tradizione orale, sono diventati performance teatrali, opere d’arte, installazioni, cacce al tesoro, percorsi turistici. Come una macchina del tempo vivente, dà vita a recital, conferenze-spettacolo, TEDx, iniziative, eventi on line e sui social. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: https://www.emma4culture.com/m9/eventi/5272/0

--

Sabato 26 febbraio, ore 18.30 - domenica 27 febbraio ore 9.00

Una notte al Museo, speciale Carnevale 2022

Torna Una notte al Museo, in edizione speciale per il Carnevale 2022, tra sabato 26 e domenica 27 febbraio (dalle 18.30 alle 9 del mattino seguente). Bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni, muniti di sacchi a pelo e torce, scopriranno i personaggi del Novecento a museo chiuso e dedicato completamente a loro. Sarà una festa in maschera con caccie al tesoro e tante divertenti attività didattiche. I partecipanti dovranno portare: cena al sacco, costume in maschera, stuoino, sacco a pelo, torcia o pila frontale e il necessario per l’igiene personale. Per partecipare sarà necessario presentarsi muniti di tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti all’inizio dell’attività. Posti disponibili esauriti.

--

Da giovedì 24 febbraio a martedì 1° marzo (presso il chiostro M9 , ore 16,00-19,00)

Mostra di Rossana Molinatti. L’arte di indossare l’Arte

Continua nello spazio del Chiostro M9, con affaccio su via Poerio, la mostra Rossana Molinatti. L’arte di indossare l’Arte, inaugurata l’11 febbraio, in cui sono esposti i costumi dell’artista Rossana Molinatti, scomparsa nel 2021. Nel 1981, con la rinascita del Carnevale di Venezia, Rossana Molinatti cominciò a creare spettacolari costumi carnevaleschi da indossare, ispirandosi a celebri dipinti della storia dell’arte. La mostra in programma nel Distretto M9 fino al 1° marzo è dedicata a 12 di questi “tableaux vivants” che, nel corso dei carnevali degli ultimi 40 anni, hanno incantato i passanti in Piazza San Marco e nelle calli veneziane: da L’urlo di Edvard Munch del Carnevale 2014 all’omaggio del 2018 a Pablo Picasso e alla Guernica; dalla sua famosa rivisitazione del 1987 de Il bacio di Gustav Klimt, alla sua ultima opera realizzata nel 2020, all’età di 90 anni, che cita gli affreschi di Giandomenico Tiepolo I Pulcinella di Zianigo. A cura di Paolo Mameli, la mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 24 febbraio a martedì 1° marzo dalle ore 16 alle 19. Le domeniche la mostra resterà aperta anche la mattina dalle ore 11 alle 13.