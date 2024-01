Mirano festeggia il Carnevale con spettacoli, musica e giochi per i più piccoli

Prenderà il via sabato 3 febbraio 2024 il programma “Carnevale è… Mirano”, per festeggiare il periodo più colorato dell’anno con eventi che richiameranno grandi e piccini nella cittadina e nelle frazioni circostanti fino al 12 febbraio.

Il programma

La festa si aprirà il 3 febbraio con il Carnevale in piazza Aldo Moro. Alle ore 14.30 il ritrovo con la Filarmonica di Mirano – Banda Cittadina; alle 15.30 lo spettacolo di micromagie con il mago Uffa e poi musica con dj, giochi, animazioni, balli e dolci di Carnevale. In caso di maltempo la festa sarà rimandata a sabato 10 febbraio.



Giovedì grasso 8 febbraio alle ore 21.00, per ricreare la gioiosa atmosfera del Carnevale, andrà in scena al Teatro di Mirano la commedia “El cavalier de spirito” di Carlo Goldoni, nell’allestimento della compagnia miranese Il Portico - Teatro Club. Una graziosa e piacevole commedia per la tradizione di teatro a Carnevale, con la regia di Gabriele Ferrarese.



Gran finale lunedì grasso 12 febbraio in piazza Martiri, dalle ore 15.30, con il concerto della Filarmonica di Mirano – Banda Cittadina, diretta dal maestro Stefano Corrò, che sfilerà in costume settecentesco attraverso le vie del centro. Seguirà la discesa dei Pulcinella dal Municipio, effettuata dagli esperti scalatori del Cai – sezione “Alberto Azzolini” di Mirano, che, con le loro evoluzioni, ricorderanno quelle dei Pulcinella ritratti da Giandomenico Tiepolo, scanzonati e acrobatici. Dalle ore 16.00 merenda di Carnevale organizzata dalla Pro Loco Mirano e apertura della grande calza della Befana, confezionata da “Su misura perline”, rinviata dal 6 gennaio scorso a causa del maltempo. Animazione e laboratori per i più piccoli a cura di “Non solo tata” e spettacolo di teatro comico per bambini e famiglie “Cigarini Puppet Show”.



Si ricordano inoltre le feste di Carnevale organizzate venerdì 2 febbraio nel patronato di Ballò (alle 16.00) e sabato 10 febbraio nel patronato San Pio X, nell’oratorio di Campocroce e nel patronato Don Bosco di Vetrego (dalle 15.00).