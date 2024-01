Carnevale 2024: tutti gli eventi diffusi tra Venezia e Mestre

È tempo di Carnevale di Venezia 2024. I festeggiamenti inizieranno ufficialmente domenica 28 gennaio con il tradizionale corteo acqueo capitanato dalla Pantegana di cartapesta, ma già dal giorno precedente sarà possibile immergersi nel clima dei festeggiamenti, grazie agli spettacoli del Carnival street show, che vedranno alternarsi, nel corso delle settimane, oltre 200 artisti per un totale di mille spettacoli.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Anche quello di quest'anno sarà un Carnevale diffuso, con fulcro in laguna, ma molti appuntamenti da non perdere in tutta la terraferma. Lo spettacolo sarà di casa a Mestre, ma si festeggerà in ogni angolo del territorio comunale. Ecco di seguito gli appuntamenti principali da non perdere.

Il tradizionale corteo acqueo

Ritorna l’atteso corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di cartapesta. L'appuntamento è per domenica 28 gennaio, dalle 11 alle 13 (DETTAGLI).

La festa veneziana

Ritornano lungo le fondamenta del Rio di Cannaregio i tradizionali percorsi enogastronomici della tradizione veneziana offerti dall'associazione esercenti pubblici esercizi di Venezia (Aepe). L'appuntamento è per domenica 28 gennaio, al termine dell'attesissimo corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di cartapesta (DETTAGLI).

Carnival Street Show

Venezia si fa teatro a cielo aperto per un’edizione tutta dedicata al tema del viaggio, della scoperta e dell’incontro con mondi prima solo immaginati: un viaggio verso l’immaginazione che volgerà lo sguardo “ad Oriente” sulle tracce del percorso che il giovane Marco Polo intraprese alla scoperta di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio 2024 torna il "Venice Carnival Street Show", il Carnevale di Venezia diffuso in campi, piazze, calli e strade della città (DETTAGLI).

Corteo delle Marie

Non c'è Carnevale di Venezia senza la Festa delle Marie. A dare inizio all'appuntamento sarà il corteo acqueo che farà sfilare le 12 fortunate ragazze selezionate lungo il Canal Grande, da Santa Sofia a Piazza San Marco, sabato 3 febbraio 2024. Come da tradizione, il secondo sabato di Carnevale le 12 Marie verranno ufficialmente presentate al pubblico presente in Piazza San Marco, dove verrà scattata la foto di rito (DETTAGLI).

Spettacoli sull'acqua all'Arsenale

Dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023, l’Arsenale si conferma il protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua: "Terra incognita. Il mirabolante viaggio di Marco". Lo show riempirà di magia lo specchio d’acqua della Darsena Grande all’Arsenale per circa trenta minuti di spettacolo, con un titolo che utilizza il termine cartografico entrato in uso nella cartografia dal 1500 per indicare le parti del globo mai esplorate (DETTAGLI).

Feste notturne all'Arsenale

La location più attesa dai giovani torna ad animare le notti del Carnevale di Venezia alle Tese dell’Arsenale. "Arsenale Carnival Experience" è il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela: è la risposta alla richiesta di mondanità, la location suggestiva che strizza l’occhio a cittadini e turisti contemporaneamente, uno spazio aggregativo internazionale per un divertimento sano (DETTAGLI).

Carneval de Casteo

Il carnevale di Venezia torna anche a Castello con un ricco di programma di eventi e iniziative, da sabato 27 gennaio fino a martedì 13 febbraio. Ci sarà spazio per spettacoli teatrali, animazioni e divertimento per bambini (DETTAGLI).

Capodanno cinese a Venezia

In occasione del Capodanno Cinese, un’emozionante esibizione tradizionale a Venezia, nell'ambito dei festeggiamenti per il carnevale 2024. L'appuntamento sarà in Piazza San Marco, sabato 10 febbraio, dalle 12 alle 13, e dalle 15 alle 15.30, con la tradizionale parata cinese con la Danza del Drago e la Danza del Leone (DETTAGLI).

Sfilata di vestiti tradizionali cinesi

In occasione del Carnevale di Venezia 2024, martedì grasso, 13 febbraio, alle ore 11.30 in Piazza San Marco, una suggestiva sfilata presenterà abiti tradizionali cinesi del Museo della Seta di Suzhou, svelando al mondo l’estetica dell’abbigliamento cinese e la tecnologia di tessitura con cui sono stati realizzati (DETTAGLI).

Sfilata a Mestre per il capodanno cinese

In occasione del Capodanno Cinese, un’emozionante sfilata tradizionale attraverserà il centro di Mestre: da Piazzale Donatori di Sangue, passando per via Rosa, Largo Divisione Julia, Via Poerio e terminando al Palco allestito in Piazza Ferretto, per il gran finale. Durante la manifestazione, sarà possibile ammirare le tradizionali danza del drago e danza del leone. L'appuntamento è per venerdì 9 febbraio, dalle 15 ale 17.30 (DETTAGLI).

Mercatino tradizionale cinese

In occasione del Carnevale di Venezia, nel chiostro M9 di Mestre sarà allestito un mercatino tradizionale cinese dove si potranno trovare dei piatti autentici cinesi, osservare e imparare a tracciare i segni della calligrafia cinese e scoprire i costumi tradizionali (della Dinastia Han e Tang) e tanti altri elementi delle tradizioni artigianali della cultura cinese (DETTAGLI).

Carnevale "in love" al Lido di Venezia

Dal 9 al 11 febbraio, il Lido di Venezia si trasforma nell’isola del Carnevale, con un ricco programma di eventi quotidiani. In Piazzale Santa Maria Elisabetta, tutti i giorni dalle 10 alle 19:30 ci sarà spazio per mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti ed onlus e un divertente gonfiabile per bambini vicino all’imbarcadero Actv. Di seguito il programma giorno per giorno (DETTAGLI).

Carnevale di Burano

Torna anche quest’anno il Carnevale di Burano. Divertimento assicurato, con dolci tipici e frittelle offerti a grandi e piccini, grazie all'organizzazione dell'associazione "Non Solo Carnevale di Burano". Di seguito il programma delle iniziative (DETTAGLI).

Carri allegorici in centro a Mestre

In occasione del Carnevale 2024, torna la sfilata di carri allegorici in centro a Mestre. La sfilata in maschera percorrerà Mestre da via Piave alle ore 15.30, passerà per via Circonvallazione, via Einaudi, via San Rocco fino in via San Pio X (DETTAGLI).

Carri al Lido di Venezia

Tornano i carri al Lido di Venezia per il carnevale 2024. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento, con animazione, mercatini, musica e spettacoli quello in programma venerdì 9 febbraio (DETTAGLI).

Carri allegorici di Carnevale a Marghera

Carnevale 2024: una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera percorrerà le vie cittadine di Marghera per Piazza Mercato e Piazza Municipio, a partire dalle ore 15 (DETTAGLI).

Sfilata di carri a Zelarino

Il carnevale di Venezia arriva anche a Zelarino. Una sfilata di carri e figuranti in maschera porterà allegria e divertimento per le vie del centro. L'appuntamento è per martedì 13 febbraio, a partire dalle 15 (DETTAGLI).

Carri per il Carnevale di Campalto

Una giornata all’insegna del Carnevale a Campalto con mercatini, giostra, pesca di beneficenza e stand gastronomico in piazzale San Benedetto. Ma il clou della giornata saranno la tradizionale parata di Harley Davidson in tenuta carnevalesca e la sfilata di carri allegorici. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio, dalle 14.30 alle 17 (DETTAGLI).

Sfilata dei carri a Dese

Il Carnevale passa anche per Dese. Domenica 28 gennaio, una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera percorrerà via Altinia portando nel centro allegria e divertimento (DETTAGLI).

Carri per il Carnevale a Chirignago

I carri allegorici arrivano a Chirignago per il Carnevale 2024. Un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini che si svolgerà dalle 14 alle 18 di domenica 4 febbraio 2024, in Piazza San Giorgio. Un pomeriggio festa con spettacoli, animazione e musica per tutte le età (DETTAGLI).

Carri allegorici a Pellestrina

I carri allegorici tornano a Pellestrina dopo il grande esordio del Carnevale 2020: gli eventi diffusi su tutto il territorio arrivano anche sull’isola dell’estuario che avrà il suo evento dedicato, un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini che si concluderà con degustazioni dei dolci tipici della tradizione. L'appuntamento è per giovedì grasso, 8 febbraio, dalle 15 alle 17 (DETTAGLI).

Fritole e fritoleri

In occasione del Carnevale di Venezia, torna "Fritole e fritoleri" a Palazzo Morosini, sede dell’Istituto Alberghiero Barbarigo, in collaborazione con Veneziaeventi. L'appuntamento è per venerdì 9 febbraio 2024, a partire dalle 15. Quest’ anno i ragazzi del Barbarigo presenteranno una frittella dedicata al grande viaggiatore Marco Polo e alla pace. I ragazzi del liceo Musicale suoneranno le melodie per ricreare luoghi e suggestioni della Via della Seta. Seguirà come ogni anno una ricetta dei gelatai del Veneto, un gelato Persiano dedicato a Marco Polo (DETTAGLI).