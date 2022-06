Cinemoving si muove in terraferma: i film in programma questa settimana

È partito Cinemoving 2022. Il cinema su quattro ruote e in campo che arriva sotto casa per una serata all’insegna di bei film, per l’estate si muove tra Mestre, Venezia e Isole. Il programma, ricco, propone titoli legati al cinema italiano, alle commedie, film dedicati ai bambini e di azione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera, Asseggiano, Terraglio, e ancora Venezia centro storico, Lido e Pellestrina.

Dopo le prime tre date (23, 24, 25 giugno rispettivamente a Favaro, Asseggiano e Campalto), ecco il calendario con film e luoghi dove vederli, da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio.

Lunedì - Malcontenta, Parrocchia. Tolo Tolo (Italia, 2020, 90’), commedia, di Checco Zalone

Martedì - Dese, Parrocchia. Rifkin’s Festival (USA/Spagna, 2020, 92’), commedia, di Woody Allen

Giovedì - Mestre, Parco Albanese, Piazza Divisione Acqui. Il ladro di giorni (Italia, 2019, 102’, v.it.sott.it. non udenti), drammatico, di Guido Lombardi

Venerdì - Chirignago, Piazzaì. Gli Incredibili 2 (Incredibles 2, USA, 2018, 118’), animazione, di Brad Bird

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il settore Cultura raccomanda l’iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 342 7611875 contenente nome, cognome e cinemoving.