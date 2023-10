Al Teatro di Villa Belvedere la rassegna "Molecole", il progetto "VajontS23" e corsi teatrali

Un nuovo programma culturale per riportare il Teatro di Villa Belvedere ad essere un punto di riferimento per il teatro indipendente e di ricerca è stato presentato a Mirano dall’amministrazione comunale e dalla compagnia Farmacia Zooè di Mestre.

Il programma

Il 15 ottobre debutterà la stagione teatrale “Molecole”, diretta e organizzata da Farmacia Zooè in collaborazione con Connessioni – Rete per la ricerca teatrale. In cartellone dieci spettacoli, uno al mese fino al prossimo aprile, di domenica pomeriggio alle ore 18.00. Saranno proposte rappresentazioni alternative a quelle del circuito ufficiale, che permetteranno di riflettere sulle differenze, sul tempo, sull’essere “spettattori” in un teatro che vuole ritrovare la sua funzione e diventare teatro di comunità.



La compagnia Farmacia Zooè coordina anche il progetto “VajontS23” di Marco Paolini, assieme agli studenti del Liceo Majorana-Corner di Mirano. Le prove dello spettacolo sono state ospitate nel Teatro Belvedere e lo spettacolo andrà in scena lunedì 9 ottobre al Teatro di Mirano, alle ore 11.00 per le scuole e alle 21.00 per il pubblico.



Le attività culturali prevedono anche un ciclo di corsi di teatro, da ottobre 2023 a maggio 2024 nel Teatro di Villa Belvedere, al lunedì e mercoledì, rivolti ai ragazzi dai 14 ai 18 anni e agli adulti (dai 19 anni in su).



«Mirano città aperta, Mirano città-teatro. È con questa duplice suggestione che abbiamo deciso di promuovere una rassegna di teatro indipendente nella cornice di Villa Belvedere e del suo storico spazio scenico, che è ancora moderno e attuale perché favorisce la relazione tra il pubblico e gli attori – affermano il Sindaco Tiziano Baggio e l’assessore alle Politiche culturali Maria Francesca Di Raimondo –. Uno spazio che è sempre più luogo generatore di processi culturali, dove la memoria del passato diventa stimolo per delineare e condividere nuove visioni di presente e di futuro. L’ambizione è provare a decifrare la contemporaneità che viviamo aprendo a nuovi linguaggi e a nuovi interrogativi con l’obiettivo di mettere in moto processi di consapevolezza culturale diffusa. Una sfida presente e al presente che necessariamente prelude alle sfide future e al futuro, un bandolo che cercheremo e troveremo in Teatro Belvedere».



Per informazioni contattare: info@farmaciazooe.com.