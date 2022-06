Estate di eventi a San Donà con musica, cinema, sport, libri e teatro

Un'estate di appuntamenti in tutta San Donà di Piave con Estiamo 2022: «Un gran bel ritorno - commenta il sindaco Andrea Cereser - con un programma intenso che prende avvio alla fine di giugno, legandosi al mese di "sport in piazza". Saranno mesi ricchi di eventi tra musica, festival, libri, cinema, sport e teatro, pensati per andare incontro ai gusti di tutti i sandonatesi, ma non solo, e invitarli a vivere la loro città».

Il Fiume Festival, promosso dall'assessorato alla Cultura e dai Musei Civici, in collaborazione con Arteven, animerà piazza Indipendenza dal 5 al 10 luglio con eventi a ingresso libero che vedranno in scena i Tipi da Teatro con lo spettacolo di street dance “Grow Up!”, Corpo & Danza on Stage con “Fluire”, Igor Chierici con lo spettacolo teatrale “La leggenda di Ernest Shackleton. L'eroe dei mari”, Jgor Barbazza e Davide Stefanato in “Era tutta campagna”, il Teatro dei Pazzi con il reading letterario-musicale “Leonard Cohen. So long Marianne”, Red Canzian e Chiara Canzian in “Red Canzian in concerto. In musica e in parole”. L'ingresso è libero con prenotazione sui siti myarteven.it o eventbrite.it. In caso di maltempo gli eventi si terranno al Teatro Metropolitano Astra.

San Donà Libri. Al di là del fiume, novità del 2022, porta in piazza Indipendenza, attraverso la collaborazione tra l'assessorato alla Cultura e Le Librerie Manzoni e Moderna, due importanti appuntamenti letterari. Il 15 luglio, alle 21, Paolo Crepet presenterà il suo libro “Lezioni di sogni. Un metodo ritrovato”. Il 23 luglio sarà invece la volta di Ilaria Tuti con il suo romanzo “Come vento aggrappato alla terra”. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria presso le librerie Manzoni e Moderna di San Donà di Piave.

Sere d'Estate al MUB - Segni d'acqua e di terra è la rassegna ideata e organizzata dal MUB, che all'interno del giardino del Museo della Bonifica, in collaborazione con Arteven e il coinvolgimento anche di realtà locali spazia attraverso teatro, musica, cori e reading musicali nelle date del 24 giugno con il Teatro dei Pazzi e “Verso il fiume all'imbrunire”, del 30 giugno con lo spettacolo “Caro Andrea. Omaggio a Filò di Andrea Zanzotto” con Sandro Buzzatti e il Coro Le Cicale. Il 14 luglio sarà invece la volta del concerto dei Bluesy Twins, il 21 luglio di “Terra Lissa” che vedrà in scena Giacomo Rossetto e il Coro Monte Peralba, il 28 luglio di “Edith Piaf. Lacrime e Amore” di Giovanni Giusto con Cecilia Prosperi, Rita Bincoletto e Nicola Dal Bo, il 25 agosto di “Figli” di e con Giovanna Digito insieme a Angela Matteini e Cristian Ricci, per concludersi il 9 settembre con il Teatro dei Pazzi in “Dopo la guerra cosa resta?”. Gli eventi, ad eccezione di quelli del 24 giugno e del 9 settembre che sono a ingresso gratuito, prevedono un biglietto di euro 8 che potrà essere acquistato presso il MUB.

Dal 22 al 26 agosto il MUB propone inoltre “Archeoweek”, laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni.

Sotto le stelle. Teatro in Piazza è invece il titolo della rassegna di teatro, a ingresso libero, che si svolgerà in piazza Indipendenza, in collaborazione con il Teatro delle Arance. Saranno sul palco: Theama Teatro con “Ridering” (17 luglio), Barabao Teatro con “Carosello” (29 luglio), Teatro delle Arance con “C'era Cenerentola” (14 agosto) e “I Promossi Sposi” (21 agosto). In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno presso il vicino Auditorium del Centro Culturale Leonardo da Vinci.

Fiabe e Magie al Parco. Ai più piccoli, in collaborazione con il Teatro delle Arance, è dedicata questa rassegna, a ingresso libero, presso il Giardino Agorà, che si terrà alle ore 21 con questo programma: “L'armadio delle storie a colori” con Simone Carnielli e Alessandro Marchetti (13 luglio), “Magic Show” con Alberto Vio (28 luglio), “Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi” con Giovanna Digito (4 agosto).

San Donà Suona, in collaborazione con Musicasì, in occasione del Trentennale dell'associazione, propone musica alle ore 21, a ingresso libero, in Piazza Indipendenza il 16 luglio con Ayub e Open, il 20 luglio con GI.RO.MA.GI.CA, il 30 luglio con Funk Machine, il 6 agosto con Riccardo Grosso Blues Band, il 13 agosto con Tommaso Genovesi Quartet, il 20 agosto con Quanah Parker.

Concrete Cinema Club. Ritorna l'apprezzata rassegna di cinema promossa dall'assessorato alla Rigenerazione Urbana in collaborazione con A'ncora ulg, nella piazzetta accanto al Teatro Metropolitano Astra con un ricco programma di proiezioni: “Belfast” (4 luglio, ingresso 2 euro), “Grand Budapest Hotel” (11 luglio), Treni Strettamente Sorvegliati (14 luglio), “Porco Rosso” (21 luglio, ingresso 2 euro), “L'odio” (25 luglio, vietato ai minori di 14 anni), “Ogni cosa è illuminata” (28 luglio), “Parasite” (4 agosto, vietato ai minori di 14 anni; ingresso 2 euro).

Teatrando nelle frazioni. Anche quest'anno, in collaborazione con la Proloco, arrivano gli eventi teatrali nelle frazioni di San Donà di Piave. Il programma si sta completando e sarà presto disponibile nel sito del Comune di San Donà di Piave. La Proloco collabora anche per la realizzazione del Patto Solenne d'Amistà, tradizione che vede insieme i Comuni di San Donà e Musile di Piave il 7 agosto.

San Donà Buskers Festival. Festival degli artisti di strada e delle cucine itineranti. Rappresenta un'altra novità dell'estate 2022 che si svolgerà dal 26 al 28 agosto tra via Battisti e Corso Silvio Trentin, da Piazza Indipendenza all'incrocio di via Aquileia.

Gare Ciclistiche. Oltre alla tappa del 30° Giro del Veneto ‘Giro dei Tre Ponti’ del 28 giugno prossimo nell’ambito del mese di ‘Sport in Piazza’, altre due manifestazioni sportive sui pedali: il 3° Trofeo Autofficina Giovanissimi 7-12 anni (il 9 luglio) e la 5^ Notturna Città di San Donà di Piave Memorial ‘Cochi Bon’ (28 luglio).

Scacchi d'Estate. La scacchiera a cielo aperto dello Spazio Agorà e la Loggia del Municipio ospitano invece le sfide dedicate agli scacchi, promosse dall'Assessorato allo Sport in collaborazione con l'Associazione Scacchistica Trevigiana. Le serate, a partire dalle 19, sono in programma lunedì 27 e giovedì 30 giugno, e poi ancora il 4, 11, 14, 18 e 21 luglio.