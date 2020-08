Cinema, teatro, comicità: tutti gli eventi di Venezia della settimana

L’estate è ormai giunta a metà corsa, ma lo spettacolo non si ferma e il Settore Cultura arricchisce le sere veneziane con l’emozione del Grande Schermo. Cinema Sotto Le Stelle, in Arena di Piazza Mercato, prosegue con una selezione di pellicole che accontentano i desideri più vari: dalle produzioni italiane come Il traditore, Tutto il mio folle amore e Gli uomini d’oro, a suggestioni europee con Sogno di una notte di mezza età e Cena con delitto - Knives out; per i più piccoli non manca l’appuntamento del martedì con Il re leone, nella versione live action; infine per tutti il film che ha commosso le platee di tutto il mondo sbancando i botteghini, Jo Jo Rabbit.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carovana di Cinemoving continua il suo viaggio nel territorio, con una carrellata di film per tutti. Il cartellone si fa più ricco, con titoli italiani e stranieri, per grandi e piccini, in Campo San Polo per una settimana davvero carica di emozioni. Ma il cinema sotto casa non si ferma in centro storico e raggiunge anche Malcontenta e Rione Pertini a Mestre.