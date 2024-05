Alla Ubik di Mestre arrivano Carmen Mola, Massimo Carlotto e Maurizio De Giovanni

Il calendario di maggio della libreria Ubik di Mestre prosegue con nuovi, imperdibili appuntamenti: saranno protagonisti dei prossimi incontri gli autori Flavia Fiocchi e Matteo Barbiero, Carmen Mola, Massimo Carlotto e Maurizio De Giovanni.

Arte, fede e bellezza saranno al centro della presentazione di “52 weekend dello spirito”, la guida per vivere 52 fine settimana a contatto con l’arte, la spiritualità e le bellezze naturali del nostro Paese. Gli autori Flavia Fiocchi e Matteo Barbiero la presenteranno lunedì 20 maggio alle ore 18.

Il giorno seguente, martedì 21, sarà presente Carmen Mola (dietro il cui pseudonimo si celano tre uomini: Jorge Dìaz, Antonio Mercero e Agustìn Martìnez) e il suo nuovo thriller “La sposa gitana. Il primo caso dell’ispettrice Elena Blanco”, tra false piste e indizi indecifrabili nei luoghi più ricchi della capitale spagnola. L’evento si svolgerà alle 18 presso la Corte dei Matti (via G. Pascoli 11G) con la moderazione di Felice Galatioto e la partecipazione dell’associazione culturale Voci di Carta.



Venerdì 24 maggio sarà la volta di Massimo Carlotto, uno degli scrittori noir più influenti della sua generazione. Sarà ospite del progetto “Urgente ubikVespa Festival”, tour che attraversa la penisola portando libri e autori in oltre 20 città d’Italia sulle ruote di un’iconica Vespa. Il giallista piemontese sarà in libreria per presentare il nuovo libro pubblicato da Einaudi “Trudy”, intervistato da Fabio Mendolicchio, editore di Miraggi, nonché libraio e biker curatore del festival itinerante.



Il mese di giugno verrà infine inaugurato da Maurizio de Giovanni con “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone”, nuovo episodio della saga che metterà alla prova i formidabili poliziotti del commissariato fra segreti, ipocrisie e rancori. L’autore sarà in libreria sabato 1° giugno e dialogherà con Stefano Pittarello, giornalista e scrittore.