Marghera Estate, domani il via: programma della prima settimana

Marghera Estate 2022 torna da domani, 5 luglio, in piazza Mercato a Marghera, con un programma di spettacolo e note sotto le stelle. La kermesse è organizzata come di consueto dal Settore cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Dal Vivo eventi. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 e sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto inaugurale

L'inaugurazione della rassegna è affidata alla GOM: la Giovane Orchestra Metropolitana, esperienza formativa di eccellenza nel panorama della didattica musicale dell’area metropolitana, è composta da musicisti provenienti dalle scuole ad indirizzo musicale del territorio. A Marghera per il concerto di apertura portano “Italian Pop”, un concerto a favore di A.G.S.A.V. onlus, Associazione Genitori Soggetti Autistici Venezia, che sarà presente con un proprio banchetto e rappresentata dalla presidente dott.ssa Gloria Cappello Trolese. Sul palco salgono settantadue elementi diretti da Pierluigi Piran, in prevalenza studenti di quasi trenta scuole secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Venezia.

Programma di mercoledì e giovedì

Mercoledì 6 luglio si parte con il tributo agli U2 con Achtung Babies, la tribute band più famosa con migliaia di concerti all’attivo in 22 anni di esperienza e un tour Europeo che li ha portati in Olanda, Spagna, Turchia, Irlanda, Svizzera, Belgio e Francia. Giovedì 7 è la volta della dedica a Lorenzo Jovanotti con la band Jovanotte: tutte le più belle canzoni di Lorenzo, dai suoi esordi fino ad oggi, in uno show frizzante, colorato, pieno di ritmo ed energia. Da “Vai Così” a “La Mia Moto” fino alle ultime hits, passando dagli album che lo hanno reso più famoso, i successi si susseguono senza interruzione così come il look del cantante che si trasforma adattandosi alle varie fasi che Jovanotti ha attraversato da un disco al successivo nel corso degli anni.

Tributo ai Queen

Si alza il volume venerdì 8 luglio con il tributo ai Queen con i componenti della Queen Mania: un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica, per riascoltare e ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia. Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti per la “Regina”.