Natale a Venezia: il programma diffuso di eventi e iniziative tra città storica e terraferma

Luci, ghirlande e alberi addobbati per accogliere l’appuntamento più atteso dell’anno. Si avvicina il Natale e la città di Venezia si è già attrezzata installando le luci che saranno accese dal 21 novembre e che illumineranno calli e campi, strade e piazze dell’intero territorio comunale. Si intitola "A Venezia è di scena il Natale" il calendario di eventi, promosso dal Comune e Vela, che dovrà ricreare la magia delle feste natalizie e accogliere residenti e turisti con una serie di iniziative per tutte le età.

Natale 2022 a Venezia

A dare il via sarà proprio l’accensione delle luminarie, a partire dal giorno della Festa della Salute. Grande attenzione sarà data, quest’anno, al rispetto dell’ambiente, limitandone l’impatto e i consumi attraverso un piano di date di accensione e di spegnimento a fasce orarie e con l’utilizzo totale di lampade con tecnologie led a basso consumo. Grazie ad una attenta gestione delle accensioni, sia in termini di orario, con spegnimenti dei principali impianti nelle ore notturne, che di giornate dopo il weekend dell’epifania e prima del Carnevale, il costo complessivo dell’energia elettrica dovrebbe essere pari a quello dell’anno precedente.

Ad illuminarsi saranno Piazza San Marco e l’area marciana, oltre alle diverse direttrici nei sestieri di Santa Croce, Cannaregio, San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello. Le luminarie in centro storico a Venezia vedono collaborare il Comune di Venezia, Vela Spa, e Camera di Commercio di Venezia, per sostenere in questo Natale chi vive e visita la città. Inoltre American Express, sponsor delle luminarie nelle aree di Piazzale Roma, Lista di Spagna e Strada Nuova, partecipa in particolare a supporto del tessuto commerciale veneziano.

Luminarie e alberi di Natale

Cuore del Natale a Mestre sarà Piazza Ferretto che, con le aree centrali adiacenti, così come tutte “le città di Venezia”, dalla terraferma alle isole, incanterà con luci e addobbi scintillanti per regalare sensazioni di stupore e meraviglia ai bambini. In Piazza Ferretto, che rappresenta il luogo ideale per gli acquisti natalizi e per vivere lo spirito delle festività in un ambiente raccolto e accogliente, sarà protagonista un grande albero, insieme alle installazioni natalizie, che da qui si estenderanno lungo le principali vie dello shopping a Mestre:

dalle più centrali come viale Garibaldi, corso del Popolo, via Piave, via Carducci, via Miranese, via Circonvallazione, piazzale Leonardo da Vinci, viale San Marco, via Torre Belfredo

a quelle più esterne, fino a raggiungere anche i centri di Campalto, Chirignago, Favaro, Gazzera, Marghera, Tessera, Trivignano e Zelarino.

Ci sarà un flusso quasi continuo di luci - anche nelle isole della Laguna, dal Lido a Pellestrina, da Murano a Burano fino a Sant’Erasmo e Vignole - per illuminare ogni comunità del territorio veneziano. A seguire, il 25 novembre sarà acceso l’albero in Piazza Ferretto, mentre il 2 dicembre sarà la volta dell’albero in Piazza San Marco.

Le piste di ghiaccio tra Mestre e Venezia

Dal 25 novembre, a Mestre apriranno anche la tanto attesa pista di pattinaggio su ghiaccio e i mercatini con le tradizionali casette in legno che ravviveranno le vie principali della città, Piazza Ferretto e via Poerio, grazie a prodotti artigianali e delizie gastronomiche, mentre il profumo di cannella e vin brulé si diffonderà nell’aria. Il 3 dicembre sarà inaugurata anche la scenografica pista di pattinaggio di Venezia, in Campo San Polo, mentre quella allestita in Piazza Mercato a Marghera ha aperto i battenti già dal giorno di San Martino e ospiterà esibizioni di pattinaggio, animazione con dj set e sfilata di cosplayer.

Le feste di Natale saranno anche l'occasione di scoprire il ricco patrimonio culturale della città, con tutti i musei aperti durante le festività natalizie alla scoperta della grande offerta del sistema museale cittadino, a partire dalle mostre Anselm Kiefer a Palazzo Ducale (fino al 6 gennaio) e Kandinsky e le avanguardie al Centro Culturale Candiani di Mestre fino al 21 febbraio 2023.

Concerti

Non mancheranno corse di Natale e la tradizionale Festa della Befana, ma la musica non sarà da meno accogliendo il Natale con i tradizionali concerti in Basilica di San Marco e nel Duomo di Mestre a dicembre per proseguire poi con il Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, diretto da Daniel Harding, domenica 1 gennaio 2023 (in diretta su Rai1 alle ore 12.20).

«Venezia vuole celebrare il Natale del 2022 mantenendo vivi i simboli della tradizione, come le luminarie diffuse sul territorio e i grandi alberi addobbati a festa, - spiega il sindaco, Luigi Brugnaro - simboli di vita nuova al quale tutti noi guardiamo con fiducia e speranza dopo questi ultimi difficili anni, che faranno riassaporare l’emozionante clima natalizio ai nostri concittadini e a chi sceglierà di visitare il nostro territorio. Le luminarie, che anche quest’anno abbiamo voluto diffuse, ma anche gli alberi addobbati a festa e posizionati nelle nostre piazze, diventano elementi che scaldano questo periodo dell’anno e che ci accompagneranno nei prossimi mesi per sottolineare la voglia di far risplendere questo nuovo spirito».