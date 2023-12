"Natale è… Mirano": eventi diffusi di intrattenimento, cultura e solidarietà

Al via il programma “Natale è… Mirano” con eventi diffusi, cultura e solidarietà dal 3 dicembre all’8 gennaio. «Abbiamo pensato a iniziative attrattive, rivolte alla comunità miranese ma anche a chi viene da fuori e a un certo numero di turisti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento del Ministero del Turismo di oltre 21mila euro. Siamo molto orgogliosi perché così Mirano viene riconosciuta tra le città turistiche – ha affermato il sindaco Tiziano Baggio –. Sarà un programma per le famiglie e per un turismo sostenibile e sarà partecipato perché organizzato in collaborazione con enti e associazioni del territorio e ampliato».



La vicesindaco Maria Giovanna Boldrin, che ha curato la regia del programma, ha illustrato gli appuntamenti: «Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è la promozione di eventi per accrescere l’attrattiva della città e “Natale è… Mirano” una di queste occasioni. Saranno una quarantina di giorni di attività. Quest’anno abbiamo voluto allargare la visione dalla piazza alle zone principali del nostro commercio, da via Gramsci, dove il 3 dicembre partirà la parata di apertura “Bianco Natale”, a piazza Aldo Moro dove ci saranno l’albero e una casetta con animazioni per i più piccoli. In viale Rimembranze è già allestita la pista di ghiaccio, più grande e coperta, che sarà affiancata da cinque casette dove saranno presenti le attività dello scorso anno. Piazza Errera avrà il giardino di Natale con il trenino Polar Express e gli addobbi natalizi».

Novità di quest’anno, per sostenere gli acquisti nei negozi e le consumazioni nei locali, è il servizio di baby sitter al venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle 19.00 all’interno del Municipio. Le luminarie saranno accese l’1 dicembre e l’albero di Natale in piazza Martiri l’8 dicembre, nella giornata della solidarietà.



Nell’ovale di piazza Martiri sono già allestiti l’albero, la casetta di Babbo Natale dedicata ai bambini e ci sarà un palco per concerti e spettacoli. Attorno alla piazza ogni domenica ci saranno diversi mercatini natalizi. Natale è anche solidarietà, alla quale sarà dedicato il mercatino dell’8 dicembre in piazza Martiri, promosso dal Forum del Terzo Settore dalle ore 11.00 alle 19.00. Alle 15.00 da piazza Martiri partirà la passeggiata “Babbi a spasso per Giulia”, che attraverserà anche il parco dell’Istituto Luigi Mariutto in via Zinelli per dare un saluto agli anziani ospiti.

Ogni sabato dalle ore 15.30. animazione e intrattenimento per i più piccoli in piazza Aldo Moro a cura dell’Associazione Aldo Moro e del Comitato di quartiere Aldo Moro. Il 31 dicembre tornerà infine il Capodanno Wonder Company con Radio company in concomitanza con altre undici città, con tanta musica e animazione.

Il programma

Domenica 3 dicembre

“Natale è… una bianca parata e note musicali”

ore 10.00-19.00: mercatino della fantasia organizzato da Confcommercio Miranese: Piazza Martiri

ore 15.00: parata di apertura “Bianco Natale” con Filarmonica di Mirano e Majorettes “Magic Stars” partenza da Via Gramsci

ore 17.00: concerto delle violiniste Krystall Kuartet in Piazza Martiri

Venerdì 8 dicembre

“Natale è…Babbi a spasso e doni sotto l’albero”

ore 10.00-19.00: mercatino della solidarietà organizzato dalle associazioni di volontariato.

ore 15.00: ritrovo dei partecipanti per partecipare a “Babbi a spasso” in Piazza Martiri

ore 15.00-18.00: la scuola degli elfi e spettacolo in piazza: “Il folletto di Natale e le sue bolle magiche”

ore 17.00: accensione dell'albero di Natale durante lo spettacolo in Piazza Martiri

Sabato 9 dicembre

“Natale è…Babbi in Moto”

ore 13.00: ritrovo MotoBabbo in Via Barche

ore 15.00: partenza MotoBabbo e consegna doni a Casa Nazareth

Domenica 10 dicembre

“Natale è…un banchetto nella tradizione”

ore 10.00-19.00: mercatino organizzato Pro Loco di Mirano in Piazza Martiri

ore 10.30: fiabe e burattini di Natale in Piazza Martiri

ore 15.00-18.00: Cake Lab, decorazione del mini-pandoro di Natale insieme alle Nataline Pasticcione; truccabimbi natalizio in Piazza Martiri

ore 17.00: concerto gospel “Note in Blu” in Piazza Martiri

Domenica 17 dicembre

“Natale è…Babbo Natale arriva a Mirano”

ore 9.00-19.00: mercatino dell’antiquariato in Piazza Martiri

ore 15.00-18.00: Babbo Natale incontrerà piccoli e grandi per far rivivere a tutti la magia del Natale. Con l’aiuto del suo fidato Elfo si potranno realizzare selfie speciali.

ore 17.00: “Note di Natale” in Piazza Martiri

Domenica 31 dicembre

“Ultimo dell’Anno è… Musica Insieme”

ore 22.00-1.00: Capodanno in Piazza Martiri

Sabato 6 gennaio

“Epifania è… dolce giornata in allegria”