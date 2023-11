In provincia di Venezia grande festa per San Martino: tutti gli eventi in programma

Torna la festa di San Martino tra dolciumi, giochi e mercatini. Le vetrine delle pasticcerie e dei migliori panifici veneziani e della terraferma esporranno coloratissimi dolci di San Martino: biscotti di pasta frolla, di diverse dimensioni, a forma del Santo a cavallo e con la spada in mano, decorati con la glassa, caramelle, soldi di cioccolato e le tipiche palline argentee chiamate “spaccadenti”. E gruppi di bambini, con una corona di carta in testa, girano per la città intonando a squarciagola la filastrocca di San Martino.

Gli appuntamenti

A Favaro, venerdì 10 novembre, l’associazione ViviFavaro organizza la tradizionale "Marcia di San Martino", con San Martino e il poverello che marceranno in visita alle scuole dell'infanzia Maria Immacolata Arca e Cornaro 2, alla scuola primaria Valeri, dell'infanzia Cornaro 1, e alla scuola primaria Fucini.

Sempre venerdì 10, dalle 11 alle 13, presso la Scuola Primaria “Tiziano Vecellio” (in via Giardino 16 a Mestre), l’Associazione Marghera2000 consegnerà dei dolcetti di San Martino a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia del territorio: tra canzoni e filastrocche, i bimbi potranno mettere in scena l’antica usanza di “Battere San Martino” con coperchi e pentole. Il giorno successivo, invece, taglio del nastro per la pista di pattinaggio: inaugurazione alle ore 15 in Piazza Mercato e consegna dei dolci di San Martino ai bambini presenti.

A Carpenedo, sabato 11 a partire dalle 16.30, il Patronato Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio ospita la festa di San Martino. Laboratorio "dolce di San Martino" (posti limitati - prenotazione obbligatoria) e animazione con un vero San Martino a Cavallo. Giornata organizzata dalla Festa degli Angeli di Carpenedo. A Ca’ Sabbioni sabato 11, presso il centro socio culturale Nilo Dal Molin (ex biblioteca di Ca' Sabbioni), si terrà la Festa di San Martino per piccini e adulti: i bambini useranno la loro fantasia e quanto messo a disposizione dall'Associazione Progetto Scuola Cultura per decorare il loro dolce di San Martino. Il pomeriggio continuerà con giochi e balli.

A Mestre sabato 11 il Panificio Gorghetto sfornerà il tradizionale San Martino gigante da mangiare insieme, per grandi e piccini: appuntamento alle 17 in via Mestrina. Alle 16.30, in Piazzetta Aretusa a Mestre, festa di San Martino e castagnata a partire dalle 16.30 con animazione e intrattenimento a cura di Cafè Sconcerto. Si festeggia anche alla Gazzera, sabato 11, con “Battiamo il San Martino” al Parco di Villa Pozzi, organizzato dall’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera.

Sabato 11 a partire dalle 9.30 e domenica 12 a partire dalle 10.30 al Lido, la Pro Loco organizza la tradizionale Festa di San Martino con canti dei bimbi, tra suoni di coperchi e mestoli, mercatini e giochi. Domenica 12, a partire dalle ore 11 presso il Teson Grande della Pescheria di Rialto, l'associazione Rialto Mio organizza animazione e consegna dolci di San Martino ai bambini delle scuole primarie.

Da sabato 11 a domenica 12, al Forte Mezzacapo, si celebrerà la festività con un weekend all'insegna delle tradizioni, dei prodotti agricoli del territorio e dell'artigianato locale. Un evento organizzato dall'associazione "Dalla guerra alla pace".