A Venezia il teatro arriva "Sottocasa" anche nelle isole: al via la rassegna dedicata ai più piccoli

Tra i Musicanti di Brema e il Gigante di Roald Dahl prosegue “Sottocasa – Il teatro nelle città”, la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e alle comunità organizzata dalla Città Metropolitana di Venezia con la collaborazione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale che nel mese di luglio sbarca nelle isole. Alla Giudecca (venerdì 7 luglio, ore 17.30) e a Pellestrina (lunedì 10 luglio, 17.30) andrà in scena I Musicanti di Brema e altre storie di Susi Danesin e Daniele Vianello, mentre martedì 11 luglio, sempre alle 17.30, toccherà a Murano ospitare lo spettacolo Per nulla belli quei due sporcelli, quel gigante di Roald Dhal a cura di Barabao Teatro.

Tre occasioni di incontro e di spettacolo dal vivo sul territorio, in un’ottica di inclusione e innovazione sociale, che vuole valorizzare luoghi meno frequentati della città lagunare. Tutte le serate sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il programma

I musicanti di Brema e altre storie

Un gallo, un gatto, un cane e un asino vogliono ricominciare un’altra vita sognando di andare a suonare in una banda. Nel loro viaggio avventuroso verso Brema affronteranno i briganti con astuzia e destrezza. La musica darà vita ai personaggi delle storie dando loro un ritmo interpretato dal corpo e movimento della narratrice. I bambini verranno coinvolti partecipando alla narrazione attraverso giochi mimici e sonori.

Lo spettacolo di Susi Danesin e Daniele Vianello si terrà a Venezia (Giudecca, Corte dei Cordami), il 7 luglio alle ore 17.30, e a Pellestrina (Piazzale Bernardino Zendrini), il 10 luglio alle ore 17.30.

Per nulla belli quei due Sporcelli. Quel gigante di Roald Dahl

Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci conto che non sono infrequenti le persone brutte, cattive o sporche; ma ci sono anche persone insieme cattive, sporche e brutte, come i coniugi che abitavano all’ombra del Grande Albero Morto. Sembrerebbe poco interessante occuparsi di loro, e invece no, perché hanno un’indole malvagia e fanno scherzi orribili. Risate e divertimento assicurato in compagnia di fantastici personaggi usciti dalla mirabile penna di uno dei più grandi autori della letteratura per ragazzi.

Lo spettacolo di Barabao Teatro si terrà a Murano (zona verde/giochi, attracco imbarcadero Ville), l'11 luglio alle 17.30.

Sottocasa – Il teatro nelle città

Il progetto “Sottocasa – Il teatro nelle città” fa parte della rassegna estiva Palcoscenici Metropolitani, il programma di spettacoli dal vivo organizzati in tutta la Città Metropolitana di Venezia. Gli eventi che prendono vita nei campi, piazze, giardini, parchi e nei teatri sono organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Per valorizzare luoghi meno frequentati della città, da Favaro a Chirignago, dalla Gazzera a Campalto ai parchi di Mestre, passando per le isole di Pellestrina e della Giudecca, fino alla Serra dei Giardini di Venezia, tra giugno e settembre la rassegna “Sottocasa – Il teatro nelle città” coinvolge i cittadini in eventi che li rendono veramente protagonisti, scoprendo nuovi spazi e ampliando così le destinazioni culturali e sociali.