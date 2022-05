Proiezione Bosnia Express - Sede di Emergency

Giovedì 19 maggio 2022 alle 18.00 EMERGENCY VENEZIA presenta il film "Bosnia express" di Massimo D'orzi,

prodotto da Loups Garoux Produzioni e da Il Gigante in associazione con Cinecittà.

Con una introduzione del regista.



Un treno attraversa lento il cuore della Bosnia Erzegovina: Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, Konjic, Mostar. Donne, religione, guerra, violenza, arte… La macchina da presa indaga dietro il ritrovato ordine delle cose. Fin dove può giungere lo sguardo per conoscere?

Come è possibile chiedere ai carnefici o alle vittime conto di un orrore?



A trent’anni dall’inizio dell’ultima guerra nell’ex Jugoslavia, questo film non vuole narrare una guerra, ma aprire lo sguardo su ciò che rimane dopo: ferita e divisione, voci di umanità superstite, intrisa di tragedia ma tesa alla rinascita.



Filo conduttore, la figura femminile. Le donne sono le prime vittime della guerra, ma anche emblema di vitalità e speranza attraverso le loro espressioni artistiche come teatro, danza, musica.



Bosnia Express è un film documentario che affrontando la storia dei Balcani, ne rivela la dimensione globale. Il film assume di volta in volta la forma di diario intimo alternando rappresentazione, racconto e metafora, fra tragedia, ironia e poesia legate insieme da un filo sottilissimo.

Massimo D’orzi è regista, scrittore e produttore. Ha scritto e girato "Adisa o la storia dei mille anni" (2004), "Sàmara" (2009), "Ombre di luce" (2010), "Ribelli!" (2011). Ha pubblicato il suo primo romanzo "Tempo imperfetto" nel 2016. Collabora con il settimanale Left e attualmente sta sviluppando il suo nuovo film dal titolo provvisorio "Miraggi".