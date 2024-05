A Venezia la prima proiezione di "Close", il cortometraggio del giovane regista Lorenzo Sicuranza

Venezia si conferma ancora una volta il cuore pulsante della cultura cinematografica internazionale ospitando, sabato 18 maggio, la prima proiezione del cortometraggio “Close” del giovane regista Lorenzo Sicuranza. L’evento avra? luogo alle ore 16.00 presso la Casa del Cinema, nel contesto del festival Venezia Shorts, precisamente all’interno della sezione “Keep Walking”. Ingresso gratuito su prenotazione online.

Il progetto “Close” ha beneficiato del supporto dell’Universita? di Bologna, Dipartimento delle Arti, coinvolgendo principalmente giovani studenti del Dams. Questa collaborazione dimostra come Venezia, con la sua storica vocazione artistica, sia il palcoscenico ideale per promuovere l’incontro tra il mondo accademico e quello cinematografico, valorizzando i talenti emergenti e il loro percorso formativo.

Lorenzo Sicuranza, diplomato in Arti Figurative al Ruggero II di Ariano Irpino e attualmente studente del Dams a Bologna, ha gia? mostrato le sue capacita? in vari festival con cortometraggi sperimentali e produzioni locali. Con "Close" esplora temi intimi e personali, confermando la sua crescita artistica e la sua abilita? nel raccontare storie profonde e toccanti.

Il film narra la storia di Franz, un giovane pianista che, durante una competizione musicale, si ritrova solo in una citta? sconosciuta. La solitudine della sua camera d'albergo viene spezzata dall'incontro con Andrea, un fuggitivo in fuga dalla polizia. Nonostante le loro vite diverse, condividono una profonda solitudine e tra i due si crea un legame immediato. Il cortometraggio esplora temi universali come la paura di essere se stessi, la paura di amare e la difficolta? di sentirsi emotivamente vicini a qualcuno.

Il Venezia Shorts e? diventato uno dei festival preferiti dai cineasti indipendenti, classificandosi tra i 50 piu? popolari e i 100 piu? recensiti a livello mondiale. La rassegna offre una straordinaria piattaforma per il networking e l'interazione tra registi, cast, crew e professionisti del settore. Tutti i film selezionati verranno proiettati durante un evento dal vivo, offrendo un'opportunita? unica di immergersi nelle opere di altri artisti visivi. La sezione "Keep Walking" raccoglie storie di formazione che portano freschezza sul grande schermo, permettendo al pubblico di ridere e piangere mentre esplora il percorso verso l'eta? adulta. Venezia, con il suo unico e inimitabile scenario, continua a essere il palcoscenico ideale per il lancio di opere cinematografiche innovative, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama culturale mondiale.