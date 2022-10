Mercoledì la prima proiezione di "Panorami sommersi: le origini di Venezia"

La storia archeologica e nascosta di Venezia ricostruita e raccontata attraverso un documentario poetico, omaggio a Ernesto Canal e ai ricercatori del passato e di oggi che raccontano Venezia prima di Venezia. "Panorami sommersi: le origini di Venezia" verrà proiettato nella sua prima veneziana mercoledì 26 ottobre, alle ore 17, all’Auditorium S. Margherita e sarà aperto al pubblico su prenotazione (mail: vivereacqua@unive.it).

La proiezione chiuderà la stagione degli appuntamenti di archeologia pubblica e partecipata tenutisi a Lio Piccolo, con la collaborazione del Comune di Cavallino-Treporti, e collegati al progetto “Vivere d’Acqua, archeologie tra Lio Piccolo e Altino”. Gli eventi hanno visto più di mille persone visitare e intrattenersi presso lo scavo della Villa marittima di Lio Piccolo. La proiezione del film documentario corona questo sforzo di incontro tra archeologia e comunità, con un film dedicato alle pionieristiche ricerche di Ernesto “Tito” Canal e ai recenti interventi condotti dalla Soprintendenza e dall’Università Ca’ Foscari proprio a Lio Piccolo.

All’evento di mercoledì, parteciperanno i protagonisti che hanno realizzato i 52 minuti di film, e sarà l’occasione per illustrare le attività di terza missione legate agli scavi archeologici di Lio Piccolo da parte del Dipartimento di Studi Umanistici di Ca’ Foscari, con Diego Calaon e Daniela Cottica, archeologi e docenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che dirigono la campagna di ricerca che sta per concludersi e che ha ospitato 25 studenti in formazione.

Saranno presenti:

Caterina Carpinato – Prorettrice alla Terza Missione, Università Ca’ Foscari Venezia

Diego Calaon e Daniela Cottica – archeologi e responsabili della campagna di scavo della Villa marittima di Lio Piccolo, scavo di terra

Pierandrea Gagliardi e Samuele Gottardello – Controcampo Produzioni

Adriano Favaro – giornalista

Julia Buckley – giornalista CNN e National Geographic Traveller

Panorami sommersi: le origini di Venezia, indaga i mondi e le storie legate alle realta? archeologiche celate nella Laguna di Venezia. È un omaggio alla comunità cafoscarina che ha collaborato e ospitato parte delle riprese anche durante le ricerche archeologiche per individuare i resti della Villa Romana sepolta, riemersa in parte con gli scavi del 2021 e i recenti interventi, e di cui Canal ha più volte segnalato l’esistenza.

Il film di Controcampo Produzioni ha felicemente incontrato il progetto dell’Università Ca’ Foscari “Vivere d’Acqua” che ha tra i suoi scopi quello di avvicinare le comunità al passato sepolto e sommerso conosciuto attraverso l’’archeologia.

Il fcinilm è stato realizzato con il contributo della Regione Veneto, (POR FESR 2014-2020 – Azione 3.3.2) ed è frutto dell’intuizione di Pierandrea Gagliardi e Samuele Gottardello che hanno saputo raccontare con occhio attento l’ostinata volontà di ricerca e di ricostruzione di verità scientifiche, ma anche una storia di uomini e di sogni alla ricerca della verità, in un’esperienza unica per vivere la Laguna meno nota e frequentata come un fertile incubatore di civiltà, di racconti, di esperienze, di ambienti naturali. Di bellezza.