Il sogno americano arriva a Venezia grazie al film Rosso di Sera: diretto da Emanuele Mengotti, il documentario verrà proiettato venerdì 16 dicembre, alle ore 21:00, al cinema Rossini. Per l'occasione saranno presenti in sala il regista Emanuele Mengotti e la produttrice Agnese Fontana, che introdurranno il film e risponderanno alle domande del pubblico al termine della proiezione.

I biglietti sono in vendita sia online sia alla cassa del cinema. È consigliabile comprarli in prevendita fino ad esaurimento dei posti.

L’evento, realizzato in collaborazione con Rete Cinema in Laguna, proseguirà al termine della proiezione presso il RistoPubRossini.

Il film

Las Vegas, citta? icona del Sogno Americano e? oggi il luogo ideale per scoprire se esiste ancora e come influenza la vita politica e sociale degli americani. Mike, Mindy e Steve cercano di vivere il loro Sogno durante un periodo cruciale della storia americana. Il dottor Mike sta combattendo in prima linea durante la crisi sanitaria; Mindy, ex attrice di B movie, si batte per diventare la candidata politica del Partito Repubblicano in Nevada. Steve, un dandy senzatetto che vive nel sistema di drenaggio sotto la citta?, si confronta ogni giorno con il pericolo della pioggia incombente. Lo spirito americano del bisogno di liberta?, il coraggio e l’affermazione di se? sono incarnati da questi tre personaggi, che intraprendono un viaggio in cui il loro obiettivo personale e? l'unica cosa che conta e va perseguito con ogni mezzo.

«Sono sempre stato affascinato da cosa sia il Sogno Americano e perche? sia cosi? potente – spiega il regista Mengotti –. Io stesso ho vissuto il sogno americano. Sono nato e cresciuto in Italia e 15 anni fa ho vinto la green card alla lotteria, diventando cittadino americano. Vivevo a Las Vegas e stavo facendo delle ricerche per girare un documentario. Volevo ritrarre l'America in un momento cruciale per il Paese: le elezioni del 2020. Las Vegas non e? solo la citta? che meglio rappresenta quello che e? diventato il sogno americano, ma con questa citta? ho anche un legame personale: la mia ex ragazza lavorava li? in politica, durante le primarie democratiche, e nel 2017 sono sopravvissuto alla strage di Las Vegas, la piu? grave sparatoria della storia americana contemporanea».

Il film è risultato vincitore dell'Audience award e del premio UCCA - Arci.

Il regista Emanuele Mengotti

Emanuele Mengotti e? nato nel 1986 a Venezia e si e? laureato presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Dopo aver vinto la Green Card si e? trasferito negli Stati Uniti ed ha vissuto a Los Angeles, Las Vegas e nellostato dell’Oregon. Nel 2017 dopo aver vissuto per diversi anni negli StatiUniti diventa ufficialmente un cittadino americano.

Mengotti ha lavorato come line producer in Hallucinaut, con la produzione da Terry Gilliam, e ha prodotto Poveglia - Oltre il mito, documentario dedicato a un'isola adiacente alla sua citta? natale: Venezia. Nel 2018 ha lavorato come ricercatore per il documentario Friedkin uncut in selezione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma.

Nel 2019 ha diretto West of Babylonia, documentario creativo che e? parte di una trilogia dedicata all'Ovest americano. West of Babylonia e? stato presentato in anteprima mondiale a Biografilm Festival nel 2020. Rosso di Sera ne e? il secondo capitolo, mentre e? in lavorazione il terzo ed ultimo.