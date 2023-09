"Cinema in cantina" fa tappa ad Annone Veneto con il documentario “Last Stop before Chocolate Mountain”

Fra le rovine di un disastro ecologico, una comunità ai margini torna a fiorire grazie al potere rigenerativo dell’arte: "Cinema in cantina" propone l’emozionante documentario "Last Stop before Chocolate Mountain" di Susanna della Sala (Italia, 2022, 90′). Presentato al Locarno Film Festival e vincitore di tre premi al Festival dei Popoli, il film verrà proiettato martedì 12 settembre, alle 19.30 negli spazi di Casa Paladin di Annone Veneto (Venezia): nuovo appuntamento della rassegna promossa dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture e dal Consorzio di tutela della Denominazione Prosecco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Dopo la visita guidata alla cantina, con quasi sessant’anni di storia, e la degustazione delle produzioni vinicole, il programma mette al centro il cinema del reale: filo conduttore dei film selezionati per questa sesta edizione della rassegna è l’acqua.

"Last Stop before Chocolate Mountain" racconta di un luogo nel sud della California che viene spesso citato quando si parla di cambiamento climatico, per via del suo lago tossico: Bombay Beach. Quella che tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta veniva frequentata come località di villeggiatura da come quali Frank Sinatra, i Beach Boys e Bing Crosby, è poi stata abbandonata a causa di un disastro ambientale e sanitario. Ma oggi in questa terra desolata è nata una comunità dove l’arte riesce, nei modi più inaspettati, a guarire gli animi. Una matriarca britannica, un rapinatore di banche in pensione, un artista in fuga da Los Angeles e un principe italiano ci aprono le porte di un luogo magico, forse una via per una vita diversa.

«Il documentario è nato da un’esperienza di vita personale e il suo percorso creativo è stato un lungo processo durato quattro anni – afferma la regista Susanna della Sala, che sarà presente alla serata –. "Last Stop before Chocolate Mountain" rappresenta per me un luogo universale e metaforico in cui ci mettiamo a confronto con noi stessi, risvegliando il nostro impulso creativo, nel miraggio di una liberazione individuale. Il film racchiude l’anelito collettivo, disperato e gioioso al tempo stesso, verso l’accettazione e il senso di appartenenza».

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: Tel. 0422 768167; tour@paladin.it; solelunafest@gmail.com.