Doppia proiezione al Giorgione con "Rifugi" di Elena Griggio e "Shambala" di Andrea De Fusco

Terzo e ultimo appuntamento di Boomerang - Autori della Laguna per la prima volta a Venezia, il progetto nato dall’idea di sostenere cineasti veneziani ed esplorare i loro mondi mettendoli in comunicazione con il pubblico cittadino.

La rassegna ideata dal collettivo Rete Cinema in Laguna e ralizzata in collaborazione con Circuito Cinema Venezia, si concluderà mercoledì 1 febbraio con una doppia proiezione al Cinema Giorgione che vedrà in sala i registi Elena Griggio e Andrea De Fusco.

Rifugi, di Elena Griggio, racconta le vicende di un ragazzo e di una ragazza che vivono insieme in una catapecchia costruita su una palafitta, circondati tutt’intorno da una sconfinata distesa d’acqua. Sospesi in quel luogo, condividono insieme parole, giochi, pensieri, il loro diverso modo di amarsi e la loro solitudine.

Shambala è invece un documentario di Andrea De Fusco: durante un lungo viaggio Marcos Curso, filmmaker e fotografo, scompare sulle montagne dell’Himalaya. Affascinato della spiritualità dei popoli di queste aree e dall’esplorazione dei territori poco conosciuti era partito per indagare su Shambala, terra leggendaria del buddhismo tantrico, con l’idea di fare un film.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00.