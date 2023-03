Alla sede di Emergency la proiezione del capolavoro "Roma città aperta"

Per dare continuità al progetto con cui si intende documentare la tragedia della guerra, giovedì 30 marzo alle 17.30 Emergency Venezia ripropone la proiezione del film Roma città aperta di Roberto Rossellini.

Questo film, basato sulla vera storia di Don Morosini, è un simbolo del cinema neorealista: girato subito dopo la fine della guerra con pochissimi mezzi, racconta l’Italia occupata e resistente. La guerra, il senso di ingiustizia, il dolore espressi in un lungometraggio girato mentre la guerra era ancora in corso: non solo un capolavoro del cinema ma anche un documento di memoria e umanità. La proiezione si terrà presso la sede veneziana di Emergency.

Per informazioni: infovenice@emergency.it; 041-877931.