Al Giorgione la proiezione del documentario "Sospesi" di Martina Dall'Ara

Si tiene a Venezia, precisamente venerdì 9 giugno al Cinema Giorgione di Venezia alle ore 21, la proiezione del documentario Sospesi di Martina Dall'Ara.

Esordio nell'opera di lungometraggio per l'autrice romagnola, il film porta a compimento ambiziosi presupposti: raccogliere testimonianze da tutto il pianeta per sondare la percezione dell'isolamento da parte degli italiani che si trovavano all'estero quando ogni cosa si è fermata durante la primavera del 2020. Ne è scaturito un racconto a più voci complesso, intenso, emotivamente e tematicamente stratificato.

Sospesi raccoglie volti, voci e storie da 50 paesi del mondo. Attraverso un’imponente ricerca e lo sguardo sociologico della regista, cento esperienze di vita di italiani in luoghi stranieri svelano percezioni e stati d’animo di un isolamento del tutto inaspettato, tra incertezza e fiducia nel futuro. Finestre sul mondo, che ricostruiscono il fenomeno più importante e travolgente del XXI secolo.

Il film ha ricevuto il riconoscimento di "Finalist" nella sezione Covid Film allo Stafford Film Festival in UK e "Best Original Score" al Mindfield Film Festival ad Albuquerque, arrivando in selezione ad Hollywood al Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival 2023.

Il documentario è prodotto dalla Manufactory Productions di Lamberto Mongiorgi ed è stato realizzato con il contributo del Comune di Cesena e tramite le sponsorizzazioni di Consorzio Romagna Iniziative, General System, Fondazione F.o.r, Brodino, Progetto Arredo, Foodstation, Gelateria Leoni, Ubik Cesena e Teleromagna. Inoltre, Sospesi vanta il patrocinio e il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Premiere Film è distributore ufficiale per il mercato festivaliero nazionale e internazionale.

L'evento è aperto a tutti e gratuito. In apertura si terrà un incontro di presentazione con la regista Martina Dall'Ara.