Natale di Luce: i mercatini in centro a Mestre prolungati fino a fine anno

I mercatini natalizi in Piazza Ferretto e nelle principali vie del centro di Mestre sono stati prolungati fino al 31 dicembre. Promosse dal Comune di Venezia per tramite di Vela Spa nell’ambito del progetto “Natale di Luce 2021”, sono realizzati in collaborazione con Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo e Confcommercio Mestre.

«Il Natale è luce, speranza e fede nel futuro. Nonostante la recrudescenza della pandemia, i nostri cittadini, le associazioni di categoria e le associazioni del territorio continuano, nell’ambito del pieno rispetto delle misure anti Covid, a vivere la magia natalizia delle Città in Festa. - ha dichiarato Paola Mar, assessore alla Promozione del territorio - Lo dimostra anche il successo delle casette della solidarietà diffuse in tutto il territorio comunale. Per questa ragione abbiamo deciso, di concerto con le associazioni di categoria di prolungare, per tutte le festività natalizie, delle casette in Piazza Ferretto e via Poerio».

Confesercenti esprime soddisfazione per la decisione del Comune. «Il centro continuerà ad essere animato per tutto il periodo festivo. - ha dichiarato Alvise Canniello - La città così illuminata e arricchita dall'offerta commerciale delle tradizionali casette in legno, è un messaggio di fiducia di cui tutti abbiamo bisogno. Il lavoro di squadra fatto insieme al Comune, Vela e Confcommercio per offrire alla città un ritorno alla normalità, sta dando i suoi risultati».

«Gli allestimenti e le manifestazioni natalizie in piazza Ferretto e in tutto il centro sono il simbolo della voglia di guardare al futuro con rinnovata speranza. - ha affermato Massimo Gorghetto, presidente di Confcommercio Mestre - Sappiamo tutti che la pandemia non molla la presa e questo continua a incidere sui consumi. Tuttavia il riscontro che abbiamo dagli operatori e dalla gente sul programma realizzato è molto positivo: i mercatini, organizzati in piena sicurezza e con accesso consentito con green pass, si confermano come forza attrattiva per rilanciare il commercio della città».