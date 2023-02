Al Centro Candiani in scena "Pulcetta dal naso rosso"

Sabato 11 febbraio, alle 17, Not Only For Kids, la sezione "young" del Centro Candiani, presenta un nuovo appuntamento teatrale: la compagnia Kosmocomico Teatro mette in scena lo spettacolo Pulcetta dal naso rosso, un affascinante e sorprendente viaggio alla ricerca si se stessi, per famiglie e bambini dai 4 anni.

La trama

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove lavorava, faceva ridere i bambini, faceva ridere i vecchi, gli arrabbiati, quelli stanchi, quelli allegri, tutti. Pulcetta faceva ridere proprio tutti! Un giorno però, accadde qualcosa di inaspettato, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita del circo: Pulcetta aveva perso… IL NASO ROSSO!!! Bisognava assolutamente ritrovarlo! Insomma, un lungo viaggio per scoprire che il Naso Rosso era sempre stato vicino a lui in ogni momento, in ogni istante del suo ballare, del suo cantare, del suo ridere.

Pulcetta è uno spettacolo per attori, teatro di figura, danza e musica dal vivo. La particolarità sta nel fatto che i pupazzi, gli oggetti, il mare, il paese con le luminarie a festa, vengono fuori dal costume, apparendo in scena a sorpresa. E così ogni animale, ogni personaggio, ogni luogo, scaturiscono da un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista. Ne viene fuori un mix sorprendente di teatro visuale e movimento corporeo. Sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici alla ricerca del proprio naso rosso, della propria casa, del proprio posto nel mondo. In fondo è la parabola del viaggio che ognuno di noi, che sia bambino o adulto, fa per crescere.