Punta della Dogana: per il Redentore ingresso gratuito a residenti e studenti

In occasione delle celebrazioni della Festa del Redentore, sabato 15 luglio 2023, Palazzo Grassi - Punta della Dogana si unisce ai festeggiamenti offrendo ai cittadini residenti nella città metropolitana di Venezia e agli studenti degli atenei veneziani l’accesso gratuito alla mostra "Icônes", in corso a Punta della Dogana fino a domenica 26 novembre 2023.

Curata da Emma Lavigne e Bruno Racine, “Icônes” prende le mosse dalla relazione tra la città di Venezia e l’icona, tra figurazione e astrazione invoca tutte le sfaccettature dell’immagine nel contesto artistico – pittura, video, suono, istallazione, performance – attraverso una selezione di opere emblematiche della Collezione Pinault e di dialoghi inediti tra artisti che le sono particolarmente cari (David Hammons/Agnes Martin; Danh Vo/Rudolf Stingel; Sherrie Levine/On Kawara…). Il percorso espositivo intende rappresentare sia la fragilità sia la potenza delle immagini e il loro carattere polisemico: le opere diventano apparizioni, illuminazioni, rivelazioni, fino alla trasfigurazione.

Per consentire un’esperienza di visita completa sono a disposizione del pubblico guide in italiano, inglese e francese. I mediatori culturali, selezionati come ogni anno attraverso un bando indetto da Palazzo Grassi, sono presenti tra le sale tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, per dialogare con i visitatori a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana.