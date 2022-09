...quando l'acqua sale...

L’artista Grazia Giani, da sempre entusiasmata dal mondo dell’arte, inizia la sua carriera come graphic-designer, dedicandosi allo studio grafico del prodotto e pubblicità in aziende leader come Candy, Philips e Whirlpool.

Con il tempo, matura il suo interesse per la creatività e la sua passione per l’arte e quando entra nel mondo dell’insegnamento, diventa motivo di studio e ricerca per la sua arte pittorico-terapeutica.



L’artista in questa esposizione presenta una serie di opere sul tema dell’acqua, tema a lei molto caro in quanto l’acqua potrebbe essere interpretata come una metafora della capacità della donna di produrre vita. I suoi dipinti composti da velature trasparenti invitano l’osservatore ad immergersi nella contemplazione e farne parte. Una tecnica di trasparenze, dove si evidenzia la maestria dell’artista.