Il Quartetto di Cremona in concerto alla Fenice

Mercoledì 3 maggio alle ore 20.00 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice la Stagione 2023 di Musikàmera prosegue con il primo dei tre appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano e dedicati alla riscoperta di musiche e autori del Novecento storico italiano.

Ad esibirsi sul palco delle Sale Apollinee sarà il Quartetto di Cremona, composto da Cristiano Gualco e Paolo Andreoli ai violini, Simone Gramaglia alla viola e Giovanni Scaglione al violoncello, una formazione che, fin dalla sua fondazione nel 2000, si è affermata come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.

Il programma prevede l’esecuzione del Quartetto n.2 “Stornelli e Ballate” di Gian Francesco Malipiero, del Quartetto in la minore di Guido Alberto Fano e del Quartetto in re maggiore di Ottorino Respighi.

Il Quartetto di Cremona

Fin dalla propria fondazione nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale ed è regolarmente invitato ad esibirsi nei principali festival e rassegne musicali in Europa, Nord e Sud America, e in Estremo Oriente, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica. Tra gli impegni più rilevanti delle passate e prossime stagioni, concerti alla Wigmore Hall (Londra), al Concertgebouw (Amsterdam), alla Elbphilharmonie (Amburgo), alla Konzerthaus Berlin, alla Brucknerhaus (Linz), alla Salle de la Madeleine (Ginevra), a Stoccolma, Schwarzenberg, Kuhmo, Mumbai, Taipei, e per la Fundación Juan March in Madrid e la Chamber Music Society del Lincoln Center di New York. Tour in Nord America sono previsti almeno due volte l’anno: nella prossima stagione, il Cremona debutterà alla Carnegie Hall di New York (ottobre 2023) e sarà di nuovo ospite della CMS al Lincoln Center (marzo 2024). In campo discografico, di prossima uscita un nuovo CD con la propria versione de L’Arte della Fuga di Bach, eseguita con sette strumenti per non alterare la scrittura originaria della partitura. Il Quartetto di Cremona è regolarmente invitato a tenere masterclass in Europa, America, Asia, e dall’a.a. 2011/2012 è titolare della cattedra del “Corso di Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi” presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona.