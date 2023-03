Il Quartetto Fauves in concerto al Teatro del Parco

Sono molte le novità e le sorprese che riserva il prossimo concerto, sabato 25 marzo alle ore 17.00, al Teatro del Parco di Mestre, di "È sempre una bella stagione - XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023", in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre.

Il concerto è il secondo appuntamento del ciclo “6 suonato? Stagione giovane”: quattro incontri con le scuole e quattro concerti che vogliono essere delle occasioni privilegiate di incontro e di confronto tra i giovani musicisti e gli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado della città. Nella mattinata del concerto, i musicisti dialogheranno con gli studenti, suoneranno per loro, risponderanno alle loro domande. Nella mattinata del 25 marzo i musicisti incontreranno gli studenti presso il Liceo “Giordano Bruno” di Mestre. Nel pomeriggio saranno gli studenti a raggiungere gli artisti in teatro, per ascoltare la loro esibizione.

La ferocia e l’orrore della guerra irromperanno sul palco attraverso l’esecuzione di Black Angels, per quartetto d’archi elettrico, del compositore d’avanguardia americano George Crumb (1929 - 2022), un’opera del 1971 dal potente effetto drammatico che colpì fin da subito gli ascoltatori. Ad esibirsi il Quartetto Fauves (Rita Mascagna violino, Pietro Fabris violino, Elisa Floridia viola e Giacomo Gaudenzi violoncello) che per l’occasione svestirà i panni del tipico quartetto d’archi per assumere l’inconsueta veste di quartetto d’archi elettrico, con strumenti acustici amplificati, allo scopo di produrre un effetto altamente surreale. Ad ogni musicista è inoltre assegnato un set non convenzionale di ulteriori strumenti e oggetti da suonare o utilizzare durante il brano (maracas, bicchieri di cristallo con diverse quantità di acqua, tam-tam, ditali ecc.).